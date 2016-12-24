По доходам – расход

Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года

На пресс-конференции, состоявшейся в редакции РИА «7 новостей», на вопросы журналистов отвечали управляющий Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Игорь Кудряшов, начальник планово-экономического отдела Татьяна Оружейникова и начальник отдела администрирования страховых взносов Михаил Лапицкий.

– Итоги прошедшего года радуют, – сказал Игорь Кудряшов. – Доход Рязанского регионального отделения ВСС РФ составил более 3 млрд. рублей. Коэффициент сбора страховых взносов по временной нетрудоспособности и материнству составил 100 процентов, сбор от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – почти столько же. Эти показатели значительно выше, чем в целом по России и ЦФО. Несмотря на экономические трудности, эти доходы стабильны и позволили выполнить все социальные обязательства перед рязанцами.

Полученные доходы направлены на выплаты различных видов пособий, гарантированных государством. Прежде всего, на пособия, связанные с материнством и детством, в том числе на пособия по беременности и родам – 561,7 млн. рублей, на пособия при рождении ребенка – 122,2 млн. рублей, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 770,3 млн. рублей. Общая сумма выплат по материнству и детству составляет 1765,0 млн. рублей. Расходы Фонда социального страхования составляют около двух миллиардов рублей.

Фонд оказывает помощь женщинам и при рождении ребенка, и по уходу за ним. Только по уходу за ребенком материальную помощь получили 9 тысяч женщин. Помощь и поддержка фонда заметно повлияла на улучшение демографической ситуации. В текущем году более половины семей, имеющих детей, решились на рождение второго и третьего ребенка. Количество детей, рожденных в текущем году, превысило 12,3 тысячи.

Как было сказано на пресс-конференции, фонд оказывает ощутимую помощь инвалидам. С 2016 года региональное отделение фонда исполняет функции по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а с 2015 года – по обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения и обратно. На приобретение технических средств направлено в этом году 314,4 млн. рублей. Почти 12 тысяч человек эти средства получили.

На санаторно-курортное лечение льготной категории граждан выделено из федерального бюджета свыше 28,2 млн. рублей, что значительно больше, чем в прошлом году (выдано 1370 путевок, в том числе 242 – детям с ограниченными физическими возможностями).

С большой эффективностью используются средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На протяжении нескольких лет в регионе снижается производственный травматизм (с 8 – 9 случаев на 10 000 работающих до 5 – 6). Этот показатель ниже среднего по Российской Федерации и Центральному федеральному округу.

На выплаты по временной нетрудоспособности израсходовано 1 281,7 млн. рублей. Ежегодно работающим гражданам оплачивается более 2,2 млн. календарных дней по больничным листам.

В следующем году сотрудникам Фонда социального страхования предстоит работать в новом формате. Теперь страховые взносы переходят под контроль налоговиков. Фонд социального страхования Российской Федерации передает функцию администрирования страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом рассказал журналистам Михаил Лапицкий. По его мнению, в новых условиях страхователи не перестанут взаимодействовать с фондами, и вся работа будет направлена на создание благоприятных условий для жителей региона.