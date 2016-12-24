По доходам – расход

Областная общественно-политическая газета
15:29 МСК
Суббота
24 декабря 2016 года
№241 (5282)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани названы победители регионального конкурса организаций высокой эффективности В Рязани задержали наркосбытчика Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза Юный спортсмен из Рязани завоевал «серебро» на «Кубке Арктики» В Рязанской области выявили нарушения миграционного законодательства За сутки на дорогах Рязанской области произошло 61 ДТП В Рязанской области подешевели сахар, гречневая крупа и пшено, но подорожали картофель, капуста и лук На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков В рязанском Дворце молодежи начала работу отчетно-выборная конференция «Единой России» Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2» В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани В выходные и предновогодние дни в Рязанской усилят контроль за безопасностью на дорогах Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее Ночью с улиц Рязани вывезли более 1300 кубометров снега Рязанский нефтезавод заботится о людях Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!» Рязанские школьники нашли информацию о красноармейце Андрее Березинском, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны В Рязанской области «УАЗ» столкнулся с «Ауди» Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть 4 пожарных автомобиля тушили пожар в Рязанской области Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах
Главная страница / Новости Рязани и области
24.12.2016
Просмотров: 147
№241 (5282) |
Третья полоса
Общество
Версия для печати

По доходам – расход

Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года

На пресс-конференции, состоявшейся в редакции РИА «7 новостей», на вопросы журналистов отвечали управляющий Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Игорь Кудряшов, начальник планово-экономического отдела Татьяна Оружейникова и начальник отдела администрирования страховых взносов Михаил Лапицкий.

– Итоги прошедшего года радуют, – сказал Игорь Кудряшов. – Доход Рязанского регионального отделения ВСС РФ составил более 3 млрд. рублей. Коэффициент сбора страховых взносов по временной нетрудоспособности и материнству составил 100 процентов, сбор от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – почти столько же. Эти показатели значительно выше, чем в целом по России и ЦФО. Несмотря на экономические трудности, эти доходы стабильны и позволили выполнить все социальные обязательства перед рязанцами.

Полученные доходы направлены на выплаты различных видов пособий, гарантированных государством. Прежде всего, на пособия, связанные с материнством и детством, в том числе на пособия по беременности и родам – 561,7 млн. рублей, на пособия при рождении ребенка – 122,2 млн. рублей, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 770,3 млн. рублей. Общая сумма выплат по материнству и детству составляет 1765,0 млн. рублей. Расходы Фонда социального страхования составляют около двух миллиардов рублей.

Фонд оказывает помощь женщинам и при рождении ребенка, и по уходу за ним. Только по уходу за ребенком материальную помощь получили 9 тысяч женщин. Помощь и поддержка фонда заметно повлияла на улучшение демографической ситуации. В текущем году более половины семей, имеющих детей, решились на рождение второго и третьего ребенка. Количество детей, рожденных в текущем году, превысило 12,3 тысячи.

Как было сказано на пресс-конференции, фонд оказывает ощутимую помощь инвалидам. С 2016 года региональное отделение фонда исполняет функции по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а с 2015 года – по обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения и обратно. На приобретение технических средств направлено в этом году 314,4 млн. рублей. Почти 12 тысяч человек эти средства получили.

На санаторно-курортное лечение льготной категории граждан выделено из федерального бюджета свыше 28,2 млн. рублей, что значительно больше, чем в прошлом году (выдано 1370 путевок, в том числе 242 – детям с ограниченными физическими возможностями).

С большой эффективностью используются средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На протяжении нескольких лет в регионе снижается производственный травматизм (с 8 – 9 случаев на 10 000 работающих до 5 – 6). Этот показатель ниже среднего по Российской Федерации и Центральному федеральному округу.

На выплаты по временной нетрудоспособности израсходовано 1 281,7 млн. рублей. Ежегодно работающим гражданам оплачивается более 2,2 млн. календарных дней по больничным листам.

В следующем году сотрудникам Фонда социального страхования предстоит работать в новом формате. Теперь страховые взносы переходят под контроль налоговиков. Фонд социального страхования Российской Федерации передает функцию администрирования страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Об этом рассказал журналистам Михаил Лапицкий. По его мнению, в новых условиях страхователи не перестанут взаимодействовать с фондами, и вся работа будет направлена на создание благоприятных условий для жителей региона.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
Михаил Скрипников
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Власть
Разговор со страной
Вести районов
Вести районов
Общество
Социально эффективные
Названы победители регионального этапа конкурса
Валентина Севостьянова
Общество
Спроси мэтра
Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Помогли в трудную минуту
Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Ольга Трубушкина
Общество
Партийцы подвели итоги
Общество
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
Михаил Скрипников
Общество
От геймдизайнера до электромонтера
Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Анна Добролежа
АПК
Садам цвести
В регионе возрождается производство фруктов и ягод
Общество
Рязанцы проявили сознательность
В министерстве сельского хозяйства подвели предварительные итоги всероссийской сельхозпереписи
Михаил Скрипников
Общество
Возвращение к истокам
В Рязанском районе завершается строительство часовни
Общество
Птичья столовая
Десятки кормушек ежегодно мастерят и развешивают в лесу юннаты школьных лесничеств
Общество
Сохраняя традиции
В региональном отделении Союза писателей России прошло отчетно-выборное собрание
Владимир Хомяков
Общество
Тепло в каждый дом
В Рязани отметили День энергетика
Михаил Скрипников
№ 241 (5282) от
24 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Разговор со страной
Социально эффективные
Названы победители регионального этапа конкурса
Спроси мэтра
Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах
Помогли в трудную минуту
Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
От геймдизайнера до электромонтера
Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Садам цвести
В регионе возрождается производство фруктов и ягод
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru