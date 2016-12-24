Включить в активную жизнь

Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области

Заседание, прошедшее в областной библиотеке имени Горького, провела заместитель председателя правительства региона Елена Б­уняшина. Участие в обсуждении приняли руководители областных министерств, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, представители общественных организаций, специализированных учреждений.

Как было отмечено на заседании, в области уделяется большое внимание медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации, организации физкультурно-оздоровительных занятий, которые помогают максимально включить людей с инвалидностью в общественную жизнь. Министр социальной защиты населения региона Денис Боков рассказал, что ежегодно растет количество выделяемых квот на высокотехнологичную медицинскую помощь детям-инвалидам, на 13 процентов с 2013 года увеличилось число удовлетворенных заявок. Работа по социальной реабилитации ведется с 2012 года на базе Центра социальной реабилитации инвалидов, также этим активно занимаются комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» и комплексные центры соц­обслуживания ряда районов области. За последние три года численность детей и их родителей, получающих такие услуги, увеличилась вдвое, а число услуг – в четыре раза.

Губернатором поставлена задача создания в области службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Речь, прежде всего, – о работе с родителями особых детей. Из уже накопленного опыта в этом направлении выделяется опыт работы Центра комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста (от 0 до 4-х лет) с особенностями в развитии, действующего с 2013 года на базе Рязанского дома ребенка. В сфере социального обслуживания населения в работу внедрена особая форма психологической и педагогической помощи детям с проблемами в развитии – лекотека. В настоящее время минсоцзащиты региона видит важнейшей задачей наладить межведомственное взаимодействие для максимально раннего выявления имеющихся у ребенка проблем, чтобы как можно раньше передать его в руки специалистов.

Обсуждались на заседании и темы обеспечения техническими средствами реабилитации, повышения доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Из 280 намеченных приоритетных объектов, по словам заместителя министра здравоохранения области Владимира Грачева, пока адаптировано 166. Ежегодно вводится от 6 до 10 новых, полностью адаптированных объектов. Участники заседания указали, что особого внимания требует разъяснительная работа по этому вопросу с коммерческими и некоммерческими организациями.