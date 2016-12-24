Включить в активную жизнь

Областная общественно-политическая газета
15:27 МСК
Суббота
24 декабря 2016 года
№241 (5282)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2» В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры Юный спортсмен из Рязани завоевал «серебро» на «Кубке Арктики» В Рязанской области выявили нарушения миграционного законодательства Рязанские школьники нашли информацию о красноармейце Андрее Березинском, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани 4 пожарных автомобиля тушили пожар в Рязанской области Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин В Рязанской области подешевели сахар, гречневая крупа и пшено, но подорожали картофель, капуста и лук Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть Ночью с улиц Рязани вывезли более 1300 кубометров снега Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку В рязанском Дворце молодежи начала работу отчетно-выборная конференция «Единой России» За сутки на дорогах Рязанской области произошло 61 ДТП В Рязанской области «УАЗ» столкнулся с «Ауди» Рязанский нефтезавод заботится о людях В выходные и предновогодние дни в Рязанской усилят контроль за безопасностью на дорогах Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани В Рязани задержали наркосбытчика Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!» В Рязани названы победители регионального конкурса организаций высокой эффективности
Главная страница / Новости Рязани и области
24.12.2016
Просмотров: 145
№241 (5282) |
Третья полоса
Общество
Версия для печати

Включить в активную жизнь

Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области

Заседание, прошедшее в областной библиотеке имени Горького, провела заместитель председателя правительства региона Елена Б­уняшина. Участие в обсуждении приняли руководители областных министерств, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, представители общественных организаций, специализированных учреждений.

Как было отмечено на заседании, в области уделяется большое внимание медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации, организации физкультурно-оздоровительных занятий, которые помогают максимально включить людей с инвалидностью в общественную жизнь. Министр социальной защиты населения региона Денис Боков рассказал, что ежегодно растет количество выделяемых квот на высокотехнологичную медицинскую помощь детям-инвалидам, на 13 процентов с 2013 года увеличилось число удовлетворенных заявок. Работа по социальной реабилитации ведется с 2012 года на базе Центра социальной реабилитации инвалидов, также этим активно занимаются комплексный центр социального обслуживания населения «Семья» и комплексные центры соц­обслуживания ряда районов области. За последние три года численность детей и их родителей, получающих такие услуги, увеличилась вдвое, а число услуг – в четыре раза.

Губернатором поставлена задача создания в области службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Речь, прежде всего, – о работе с родителями особых детей. Из уже накопленного опыта в этом направлении выделяется опыт работы Центра комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста (от 0 до 4-х лет) с особенностями в развитии, действующего с 2013 года на базе Рязанского дома ребенка. В сфере социального обслуживания населения в работу внедрена особая форма психологической и педагогической помощи детям с проблемами в развитии – лекотека. В настоящее время минсоцзащиты региона видит важнейшей задачей наладить межведомственное взаимодействие для максимально раннего выявления имеющихся у ребенка проблем, чтобы как можно раньше передать его в руки специалистов.

Обсуждались на заседании и темы обеспечения техническими средствами реабилитации, повышения доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Из 280 намеченных приоритетных объектов, по словам заместителя министра здравоохранения области Владимира Грачева, пока адаптировано 166. Ежегодно вводится от 6 до 10 новых, полностью адаптированных объектов. Участники заседания указали, что особого внимания требует разъяснительная работа по этому вопросу с коммерческими и некоммерческими организациями.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Валентина Севостьянова
От геймдизайнера до электромонтера
Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Анна Добролежа
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Власть
Разговор со страной
Вести районов
Вести районов
Общество
Социально эффективные
Названы победители регионального этапа конкурса
Валентина Севостьянова
Общество
Спроси мэтра
Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Помогли в трудную минуту
Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Ольга Трубушкина
Общество
Партийцы подвели итоги
Общество
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
Михаил Скрипников
АПК
Садам цвести
В регионе возрождается производство фруктов и ягод
Общество
Рязанцы проявили сознательность
В министерстве сельского хозяйства подвели предварительные итоги всероссийской сельхозпереписи
Михаил Скрипников
Общество
Возвращение к истокам
В Рязанском районе завершается строительство часовни
Общество
Птичья столовая
Десятки кормушек ежегодно мастерят и развешивают в лесу юннаты школьных лесничеств
Общество
Сохраняя традиции
В региональном отделении Союза писателей России прошло отчетно-выборное собрание
Владимир Хомяков
Общество
Тепло в каждый дом
В Рязани отметили День энергетика
Михаил Скрипников
Культура
В поисках кинотеатра
В Рязани для «Театральной России» ищут новое место
Анна Добролежа
№ 241 (5282) от
24 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Разговор со страной
Социально эффективные
Названы победители регионального этапа конкурса
Спроси мэтра
Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах
Помогли в трудную минуту
Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
От геймдизайнера до электромонтера
Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Садам цвести
В регионе возрождается производство фруктов и ягод
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru