Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Третья полоса
Общество
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От геймдизайнера до электромонтера

Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Автор фото: Анна Добролежа. На фото: Мечту Василисы Коротковой стать создателем компьютерных игр поддержало 2600 человек
Фото автора.
На снимке: Мечту Василисы Коротковой стать создателем компьютерных игр поддержало 2600 человек

В областной библиотеке имени Горького состоялась церемония награждения победителей молодежного конкурса «Профессия мечты». Он проводится по инициативе министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области в третий раз.

Участниками конкурса стали школьники и студенты сузов. Они должны были рассказать о себе и будущей профессии интернет-пользователям, которые и определяли победителя во время голосования. 15 финалистов выбрали специальности актрисы, электромонтера, следователя, машиниста локомотива и др. Но самой необычной, привлекшей внимание зрителей и набравшей большинство голосов стала профессия геймдизайнера, которую для себя выбрала ученица 9 класса школы № 14 г. Рязани Василиса Короткова. Определилась с выбором профессии девушка непосредственно перед участием в конкурсе. Она всегда любила играть в компьютерные игры и решила, что специальность геймдизайнера будет лучшим вариантом для нее.

Второе место на конкурсе получила студентка Сасовского индустриального колледжа Татьяна Сметкина, которая мечтает стать поваром-кондитером. Третье – у студентки Михайловского экономического колледжа-интерната Татьяны Пантелеевой, будущего бухгалтера.

Участники второго этапа конкурса получили возможность попробовать себя в выбранной работе и стать героями сюжетов «Один день в профессии» на канале ТКР. Василиса Короткова побывала в бизнес-инкубаторе Рязанского радиотехнического университета. После знакомства с профессионалами в сфере компьютерной графики и победы в конкурсе осуществление мечты стало более реальным для Василисы. В качестве приза за первое место она получила «Сертификат мечты», который дает возможность изучить азы программирования и узнать о профессии изнутри.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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№ 241 (5282) от
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Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
От геймдизайнера до электромонтера
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