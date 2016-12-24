От геймдизайнера до электромонтера

Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»

В областной библиотеке имени Горького состоялась церемония награждения победителей молодежного конкурса «Профессия мечты». Он проводится по инициативе министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области в третий раз.

Участниками конкурса стали школьники и студенты сузов. Они должны были рассказать о себе и будущей профессии интернет-пользователям, которые и определяли победителя во время голосования. 15 финалистов выбрали специальности актрисы, электромонтера, следователя, машиниста локомотива и др. Но самой необычной, привлекшей внимание зрителей и набравшей большинство голосов стала профессия геймдизайнера, которую для себя выбрала ученица 9 класса школы № 14 г. Рязани Василиса Короткова. Определилась с выбором профессии девушка непосредственно перед участием в конкурсе. Она всегда любила играть в компьютерные игры и решила, что специальность геймдизайнера будет лучшим вариантом для нее.

Второе место на конкурсе получила студентка Сасовского индустриального колледжа Татьяна Сметкина, которая мечтает стать поваром-кондитером. Третье – у студентки Михайловского экономического колледжа-интерната Татьяны Пантелеевой, будущего бухгалтера.

Участники второго этапа конкурса получили возможность попробовать себя в выбранной работе и стать героями сюжетов «Один день в профессии» на канале ТКР. Василиса Короткова побывала в бизнес-инкубаторе Рязанского радиотехнического университета. После знакомства с профессионалами в сфере компьютерной графики и победы в конкурсе осуществление мечты стало более реальным для Василисы. В качестве приза за первое место она получила «Сертификат мечты», который дает возможность изучить азы программирования и узнать о профессии изнутри.