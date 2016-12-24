Садам цвести

В регионе возрождается производство фруктов и ягод

В 2016 году садоводческими хозяйствами области собрано 1548 тонн яблок и 186 тонн ягод. Среди ягодных культур самый большой урожай – 100 тонн – приходится на землянику. Помимо этого, собрано 70 тонн смородины, 12 тонн черноплодной рябины и 4 тонны малины.

Валовой сбор плодов и ягод в текущем году во всех категориях хозяйств составил 24,8 тысячи тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 1,7 тысячи тонн. Основная доля плодов и ягод приходится на хозяйства населения, где производится более 90% от всего валового сбора.

В ведущем садоводческом хозяйстве области – ООО «Авангард» Рязанского района – прилагается немало усилий для восстановления и развития отрасли садоводства. В этом сельскохозяйственном предприятии ежегодно закладываются сады интенсивного типа и обновляются плантации смородины, земляники, расширяется их сортовой состав. В текущем году хозяйством собрано 1348 тонн яблок при урожайности 115 ц/га, 173 тонны ягод при урожайности 36 ц/га. Собран рекордный урожай земляники: 100 тонн при урожайности 50 ц/га.

Под урожай яблок 2016 года была проведена реконструкция пяти холодильных камер фруктохранилища, рассчитанных на 1000 тонн яблок, установлена линия по предпродажной подготовке плодов. В садах и ягодниках выполняется весь комплекс агротехнологических мероприятий: омолаживающая обрезка, химическая защита, внесение минеральных удобрений, междурядные обработки почвы, внесение гербицидов в приствольные полосы.

Для возрождения отрасли садоводства в области увеличены площади закладки интенсивных садов и ягодников. Осенью текущего года заложено 69 га многолетних насаждений, из них 50 га – семечковых садов интенсивного типа и 19 га – ягодников (малины – 8 га, черной смородины – 6 га, земляники – 5 га). С 2009 по 2016 год заложено 171 га интенсивного сада (плотность посадки 800-1000 деревьев на 1 га), из них в ООО «Авангард» Рязанского района – 127 га, 20 га – в ООО «Разбердеевское» Спасского района, 12 га – в ООО «Красная вершина» Сараевского района.

Важным направлением в садоводстве в 2017 году станет привлечение новых хозяйств к выращиванию плодов и ягод, особенно хозяйств малых форм собственности. С 2015 года сняты ограничения по наличию площадей многолетних насаждений для получения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, что стало определенным толчком для развития садоводства в крестьянских фермерских хозяйствах. В текущем году два крестьянских (фермерских) хозяйства впервые в области заложили 12 га интенсивного сада (10 га – ИП «Ляубонас В.А. Глава КФХ» Ряжского района, 2 га – ИП «Васьковский Е.Е. Глава КФХ» Клепиковского района).

В 2017 году планируется заложить 114 га интенсивного сада и 28 га ягодников. В трех крестьянских (фермерских) хозяйствах будет заложено 90 га интенсивного сада и 17 га черной смородины, а в сельскохозяйственных организациях – 24 га интенсивного сада и 11 га ягодников.

По состоянию на 01.01.2016 площадь многолетних насаждений в садоводческих хозяйствах составила 1344 гектара, в том числе семечковых садов – 1077 гектаров, из них 956 гектаров плодоносящих и 121 гектар – молодых. Площадь ягодников – 267 гектаров, из них 227 гектаров в плодоносящем возрасте и 40 гектаров – молодые посадки.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru