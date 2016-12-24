Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Третья полоса
Общество
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Рязанцы проявили сознательность

В министерстве сельского хозяйства подвели предварительные итоги всероссийской сельхозпереписи

Разговор о предварительных итогах начался с награждения особо отличившихся сотрудников различных министерств и ведомств, которые обеспечили проведение переписи.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин вручил награды и отметил, что перепись, будучи масштабным общенациональным и очень сложным делом, на территории региона прошла успешно, организованно, без происшествий. Удалось качественно и количественно исследовать положение дел на селе в статистическом выражении. Эти данные очень важны для проведения взвешенной и оправданной политики в сфере сельского хозяйства в масштабах страны. Особая благодарность выражена Росреестру и Кадастровой палате. Всего на проведение переписи в области из федерального бюджета было выделено 18 миллионов рублей. Потрачено было чуть больше семнадцати, а остаток переведен назад в федеральный бюджет. В момент проведения переписи информация, стекавшаяся от всех переписчиков в единый центр в министерстве, принималась и анализировалась ежедневно. Затем все эти консолидированные данные были переправлены в Росстат. Приятно, что при всей многочисленности и многообразии хозяйств в сельской местности отказов от участия в переписи зафиксировано немногим более девятисот на весь регион, что говорит о высокой сознательности жителей села и их желании сотрудничать с государственными структурами. В результате работы переписчиков на местах удалось собрать подробные данные о 285 тысячах объектов. В их числе 356 сельхоз­организаций, порядка 2300 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 274 тысяч личных подсобных хозяйств и им подобных, 629 некоммерческих объединений, а также садовые и дачные участки. Сейчас пока происходит автоматизированная обработка опросных листов. Общие данные и финальные результаты переписи на всероссийском уровне будут опубликованы приблизительно к концу 2018 года.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
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