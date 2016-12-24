Возвращение к истокам

В Рязанском районе завершается строительство часовни

У каждого своя дорога к храму. Своя оказалась и у братьев Бориса Ивановича, Владимира Ивановича и Михаила Ивановича Жаровых, уроженцев деревни Пущино Рязанского района. Гвардии полковник Борис Иванович Жаров около 30 лет отдал службе в Вооруженных силах, в своих любимых крылатых десантных войсках. Владимир Иванович, тоже полковник, работал в органах внутренних дел, затем преподавал в Академии права и управления. Младший, Михаил Иванович, долгое время жил в Тамбове, также занимался преподавательской деятельностью. Он – человек творческий. Прекрасно рисует, пишет стихи. Сейчас все братья на пенсии, но ведут активный образ жизни.

По молодости лет мало задумывались о вере, о боге. Да и прежняя политика в нашем государстве не способствовала укреплению веры. Но души братьев никогда не отвергали бога. И еще, они не теряли связь со своим родным Пущином, всегда помнили свои корни.

Когда приезжали посетить могилу родителей – Ивана Михайловича и Марии Ивановны – сетовали: негде помолиться и поставить свечку об упокоении родных душ.

Церковь в деревне была, но ее разрушили еще в конце 40-х годов, на месте старого деревенского кладбища устроили зерновой ток. Не стало в деревне места, где можно было бы собраться всем селянам. Хотя издавна в наших деревнях для решения каких-либо общих вопросов или в случае опасности людей собирал колокольный звон церкви.

Братья Жаровы стали задумываться: а может, попытаться установить в селе хотя бы часовню?

Вот так и родилась идея – вложить собственные средства в строительство часовни в честь святого благоверного князя Александра Невского.

– Почему именно в честь этого святого? – поинтересовалась я, беседуя с Борисом Ивановичем.

– Во-первых, святой Александр Невский один из самых почитаемых в России, а во-вторых, здесь, на деревенском кладбище, покоится наш старший брат Александр, – ответил он.

И вот в один из весенних дней прошлого года на сельском сходе местные жители единодушно проголосовали за эту инициативу братьев Жаровых и их сестры Нины Ивановны. Благословил братьев на это благое дело митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Но была еще одна задумка – увековечить память односельчан, погибших в годы войны, и установить памятную доску в их честь.

Первоначальную сумму денежных средств внесли все братья Жаровы и их сестра – и работа закипела.

Много было споров – и о конкретном месте постройки, и о типе фундамента, и о внутреннем убранстве часовни. Проект часовни и памятной доски Михаил Иванович Жаров разрабатывал сам. Сам отливал и дверь с контуром Александра Невского. Сруб привезли из поселка Гусь-Железный. Нашли мастеров, которые клали фундамент, отливали купол и крест. Причем, узнав, какое дело задумали братья, они сделали все работы бесплатно и просили пригласить на открытие часовни. От расположенного рядом садоводческого товарищества провели электричество. Местные жители тоже вносили свою посильную лепту. Кто-то жертвовал деньги на строительство, кто-то расчищал площадку под часовню, кто-то одалживал транспорт. Очень помогли в этом благом начинании глава администрации Ровновского сельского поселения, в состав которого входит Пущино, – Т.И. Петина и директор ООО «Заря», также расположенного на территории поселения, – В.И. Ветчинов – они бесплатно выделяли транспорт и материалы.

Благодаря такой поддержке, часовню удалось возвести в достаточно короткий срок. Сейчас работы уже близятся к завершению. Осталось оформить внутреннее убранство. Памятную доску с выбитыми на ней фамилиями 18 уроженцев д. Пущино, отдавших свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны, планируется открыть к 9 Мая. В планах у братьев Жаровых – облагородить территорию вокруг часовни, сделать подсобное помещение для необходимых нужд, пригласить священника, который будет вести службу. «Хватило бы только сил завершить строительство, ведь нам уже за семьдесят», – говорит Борис Иванович.

Мы с нетерпением будем ждать открытия часовни, которую возводят братья Жаровы. А им самим желаем здоровья, чтобы смогли они закончить начатое ими благое дело.

Инна Кочубей