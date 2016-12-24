Социально эффективные

Названы победители регионального этапа конкурса

Семь рязанских организаций приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проходил при активной поддержке правительства области, центральных исполнительных государственных органов власти, что говорит о его значимости и позитивном влиянии на социально-экономическую обстановку в регионе.

Конкурс проходил по семи номинациям, пять из которых подразделялись на производственную и непроизводственную сферы. В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» победителями признаны филиалы «Газпром трансгаз Москва» – Путятинское и Истьинское управления. Они выполнили все условии конкурса и вполне заслуженно получили награды победителей.

В эксплуатации и на техническом обслуживании Истьинского управления находятся две компрессорные станции, восемнадцать газораспределительных. Филиал относится ко второму уровню сложности управления. Забота о здоровье и безопасности – одно из главных направлений в работе администрации. Здесь оборудован современный медицинский кабинет, проводится регулярное обследование сотрудников. Хорошие бытовые условия, современная столовая – все говорит о том, что забота о людях входит в число приоритетных направлений в работе руководства филиалом во главе с Максимом Высоцким. Ему в числе других и был вручен диплом этапа регионального победителя Всесоюзного конкурса.

– Участие в конкурсе позволяет организациям продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, условия и меры по охране труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни, – сказала, вручая награды, министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская.

Победителями регионального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в разных номинациях стали ПАО завод «Красное знамя», Рязанская нефтеперерабатывающая компания, АО «Елатомский приборный завод», ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский», Рязанская библиотека им. Горького. Они будут защищать честь Рязани на Всероссийском конкурсе.