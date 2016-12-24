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№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Вторая полоса
Общество
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Социально эффективные

Названы победители регионального этапа конкурса
Автор фото: Александр Королев | Социально эффективные
Фото: Александр Королев.

Семь рязанских организаций приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проходил при активной поддержке правительства области, центральных исполнительных государственных органов власти, что говорит о его значимости и позитивном влиянии на социально-экономическую обстановку в регионе.

Конкурс проходил по семи номинациям, пять из которых подразделялись на производственную и непроизводственную сферы. В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» победителями признаны филиалы «Газпром трансгаз Москва» – Путятинское и Истьинское управления. Они выполнили все условии конкурса и вполне заслуженно получили награды победителей.

В эксплуатации и на техническом обслуживании Истьинского управления находятся две компрессорные станции, восемнадцать газораспределительных. Филиал относится ко второму уровню сложности управления. Забота о здоровье и безопасности – одно из главных направлений в работе администрации. Здесь оборудован современный медицинский кабинет, проводится регулярное обследование сотрудников. Хорошие бытовые условия, современная столовая – все говорит о том, что забота о людях входит в число приоритетных направлений в работе руководства филиалом во главе с Максимом Высоцким. Ему в числе других и был вручен диплом этапа регионального победителя Всесоюзного конкурса.

– Участие в конкурсе позволяет организациям продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, условия и меры по охране труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни, – сказала, вручая награды, министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская.

Победителями регионального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в разных номинациях стали ПАО завод «Красное знамя», Рязанская нефтеперерабатывающая компания, АО «Елатомский приборный завод», ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский», Рязанская библиотека им. Горького. Они будут защищать честь Рязани на Всероссийском конкурсе.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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