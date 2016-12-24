Спроси мэтра

Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области провело семинар «Основы профессионального мастерства сотрудников региональных СМИ».

В рамках семинара, который прошел в библиотеке им. Горького, состоялось заседание «круглого стола» на тему «Элементы патриотического воспитания в деятельности средств массовой информации: проблемы и решения». В нем приняли участие представители Российского Военно-исторического общества, центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, общественных организаций, редакторы и журналисты региональных СМИ.

Советник Российского Военно-исторического общества Эдуард Малков проинформировал о реализации в субъектах РФ одного из самых ярких патриотических проектов – «Памятные даты военной истории России». Принципиальной особенностью проекта является добровольное и безвозмездное размещение социальной рекламы, информационных материалов, подготовленных Российским Военно-историческим обществом. Рязанская область является одним из активных участников проекта. В его реализации оказывают поддержку региональные органы власти, представители журналистского сообщества, бизнесмены, общественные организации.

В Доме печати состоялся мастер-класс «Современные технологии в операторском мастерстве» оператора Общественного телевидения России Георгия Сытника. На нем шла речь о современных подходах к съемке телерепортажа, технических приемах внутрикадрового монтажа, работе с фоном и звуком, этике в работе телеоператора.

В рамках семинара тренинг для молодых журналистов, участников журналистских кружков и секций Рязанской области, финалистов молодежного конкурса «Профессия мечты» провел доктор педагогических наук, профессор, международный тренер Сергей Тетерский.