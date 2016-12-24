Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Вторая полоса
Общество
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Помогли в трудную минуту

Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Автор фото: Дмитрий Осинин | Помогли в трудную минуту
Фото: Дмитрий Осинин.

Глава администрации города Олег Булеков вручил благодарственные письма спонсорам, оказавшим помощь рязанцам, пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме. Напомним, что более пятидесяти предприятий не остались равнодушными и оказали материальную поддержку нуждающимся.

«Большим подспорьем для людей стала ваша помощь с предметами первой необходимости, одеждой, обувью. Существенную поддержку оказало бизнес-сообщество и с проведением ремонта дома и пострадавших квартир, приобретением необходимой мебели и бытовой техники, – подчеркнул Олег Булеков. – Я очень признателен всем вам за неравнодушие. Помощь была не только своевременной, но и искренней. Это дорогого стоит».

Слова благодарности предпринимателям выразили и заместители главы администрации – Лариса Крохалева, Татьяна Мастюкова и Андрей Ульянов. Они выразили слова признательности и пожелании собравшимся благоденствия и процветания.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
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Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
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Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
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