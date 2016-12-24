В рязанском Дворце молодежи прошла XXV отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России». На нее приглашены почти 300 участников и более 200 гостей. Главные вопросы в повестке дня – избрание нового секретаря регионального отделения, членов регионального политсовета, а также контрольной комиссии.

На открытии конференции участников от имени губернатора Олега Ковалева поприветствовал заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он отметил, что у правительства области и регионального отделения партии сложились конструктивные отношения, партия за четыре года стала лидирующей политической силой в регионе. «Работая вместе в сложных экономических условиях, нам удалось сохранить промышленный потенциал региона, продолжить развитие АПК и формирование социальной инфраструктуры, укрепить сферу малого и среднего бизнеса, реализовать ряд общественно значимых проектов», – подчеркнул Алексей Тюменев. Он отметил, что в конечном итоге вся совместная работа направлена на сбережение человеческого потенциала.

Особое внимание заместитель председателя правительства обратил на поддержку партийцев в вопросе усиления контроля за капремонтом жилых домов и ремонтом дорог. «В составе рабочей группы вы с представителями общественности провели масштабные проверки и выявили слабые места. По итогам проверок была представлена объективная информация, на основании которой принимались конкретные решения. Безусловно, это важная для людей тема, которая напрямую влияет на качество их жизни», – указал Алексей Тюменев.

На конференции партийцы подвели итоги отчетно-выборной кампании в регионе. «Сегодня мы подводим итоги совместной деятельности за прошедшие четыре года. Важно оценить результаты участия регионального отделения в избирательных кампаниях разного уровня, проанализировать качество и эффективность работы по проведению предварительного голосования, предвыборных кампаний, реализации партийных инициатив, в том числе партийных проектов, решить кадровые вопросы, расставить приоритеты на следующие пять лет нового политического цикла», – обозначил основные пункты своего доклада секретарь регионального отделения партии, председатель облдумы Аркадий Фомин.

Татьяна Железнова

В ходе XXV отчетно-выборной конференции рязанских единороссов состоялись выборы секретаря регионального отделения. Выборы прошли на альтернативной основе.

Кандидатов на должность руководителя отделения было трое. Это секретарь местного отделения «Единой России» Октябрьского района Рязани, главный врач городской больницы № 11 Евгения Есакова, секретарь местного отделения «Единой России» в Клепиковском районе, депутат облдумы Алексей Просянников и действующий секретарь регионального отделения, председатель облдумы Аркадий Фомин. По итогам голосования Аркадий Фомин переизбран лидером рязанских единороссов на ближайшие пять лет.

Отчетно-выборная конференция определила и новый состав регионального политсовета. Он обновился примерно на треть. Среди впервые избранных членов политсовета – представители самых различных профессиональных сфер: образования, здравоохранения, аграрного сектора, промышленности, культуры. Многие кандидатуры были предложены по итогам участия в предварительном голосовании «Единой России», предшествовавшем сентябрьским выборам депутатов Госдумы. Это, например, ректор агротехнологического университета Николай Бышов, директор научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, главный редактор районной газеты «Сасовская неделя» Геннадий Манухин. В числе новых лиц в региональном политсовете – директор рязанской школы № 44 Владимир Зайцев, глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба, ректор медуниверситета Роман Калинин, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Александр Копейкин, директор Железнодорожного техникума Игорь Филатов и руководитель школы № 7 Рязани Николай Черваков.

Комментируя ротацию в региональном политсовете и руководящих партийных органах на местах, переизбранный лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин сказал, что отчетно-выборная кампания позволила увидеть новых людей, пригласить их к работе. По словам Фомина, был проведен глубокий аудит членов партии, к управлению первичными отделениями привлечены 255 новых секретарей. По результатам отчетно-выборной кампании 26 секретарей местных отделений в районах и городах области сохранили свои должности, что, по мнению лидера рязанских единороссов, говорит о доверии к ним людей и продуктивной работе. В шести отделениях – новые секретари, избранные на альтернативной основе в серьезной конкурентной борьбе. Новые люди и в местных политсоветах. Это лидеры общественного мнения, профессионалы в своих сферах, неравнодушные к проблемам своего муниципалитета активисты.

– Сохраняя преемственность, новая команда придаст новые импульсы в работе, что в целом укрепит региональное отделение, позволит эффективно решать поставленные задачи, – подчеркнул Аркадий Фомин.

В числе ближайших практических задач, стоящих перед «Единой Россией», секретарь регионального отделения назвал реализацию новых партийных проектов, направленных на системную поддержку муниципалитетов. Это проекты «Наш двор», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Эти направления уже финансово обеспечены. На их реализацию Рязанская область получит из федерального бюджета более 200 миллионов рублей на ремонт дворов, почти 800 миллионов на реконструкцию дорог, 27 миллионов на приведение в порядок домов культуры.

Людмила Иванова