Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Вторая полоса
Общество
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Самые ответственные

В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Ольга Клименкова, Лилия Политико, Алексей Политико
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Ольга Клименкова, Лилия Политико, Алексей Политико

Традиционно под Новый год подводятся итоги муниципального конкурса среди представителей малого и среднего бизнеса. Победители и призеры в различных номинациях были приглашены на торжественное награждение в городскую администрацию.

При определении лучших принималось во внимание социальная ответственность бизнеса, вклад в решение проблем города. Оценка проходила по множеству параметров, среди которых – динамичность развития, отсутствие претензий со стороны регулирующих органов, своевременная выплата зарплаты, отличные условия труда, отсутствие задолженности по налогам, доступные цены на товары и услуги вкупе с высоким качеством.

– Малый бизнес – это предприятия, которые не только вносят вклад в бюджеты разных уровней через налоги, но и создают рабочие места, оживляют конкуренцию, их деятельность развивает экономику в целом, – отметил глава администрации г. Рязани Олег Булеков. – Несмотря на кризисные явления, бизнес рождает креативные идеи, позволяющие не только выживать, но и развиваться в новых условиях, удерживать штатную численность сотрудников и фонд заработной платы на пристойном уровне, строить планы, выходить на новые рынки. А мы со своей стороны поддержим предпринимателей. В администрации города вы всегда встретите поддержку и понимание.

В результате конкурса были определены несколько десятков лучших бизнесменов и юридических лиц. Отдельно получали награды за достижения бизнес-леди. Специальный приз полагался тем представителям бизнеса, которые выиграли конкурс на лучшее праздничное оформление. В номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в производственной сфере» I место заняло ООО «ВЕСТАР».

В номинации «Лучший социально-ответственный бизнес» победителем признали сеть аптек «ФАРМА». А в номинации «Успешный старт – успешное развитие» сильнейшими оказались ООО «КАПКЕЙК». Среди награжденных – Лилия и Алексей Политико, владельцы ресторана «Шери».

– Год прошедший был трудным, клиенты задумались об экономии, и поток стал было снижаться, но мы сумели адаптироваться к изменениям, – рассказывает Алексей. – Мы взяли улучшением сервиса, оптимизацией бизнес-процессов, поработали с оформлением и меню. В результате удалось нейтрализовать все негативные влияния.

В завершение церемонии всем бизнесменам пожелали, чтобы их малый и средний бизнес рос, поскольку база цивилизованного предпринимательства ими уже заложена.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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