Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
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24.12.2016
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№241 (5282) |
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Власть
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Разговор со страной

Разговор со страной

Для главы государства традиционная декабрьская встреча с прессой стала двенадцатой по счету, прошедшая в таком формате. Встреча с журналистами должна была состояться 22 декабря, но ее отложили на сутки; в четверг Президент присутствовал на прощании с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

О ситуации в экономике

Инфляция в 2016 году будет на рекордно низком уровне – 5,5%. «Самый лучший показатель был у нас в 2011 году – это было 6,1%. В этом году у нас будет уверенно меньше 6%», – заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас есть все основания полагать, что удастся достичь целевых показателей по инфляции и в ближайшее время выйти на параметры инфляции в размере 5%, а далее на уровень 4%.

Глава государства также заявил, что дефицит бюджета страны повысится до 3,7% ВВП против 2,6% в 2015 году. По его словам, это абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что в России сохраняется положительный баланс во внешней торговле – более $70 млрд.

Президент заявил, что отток капитала в 2016 году снизится до $16-17 млрд. против $57 млрд. в 2015 году.

Рост зарплат и социальная сфера

За последние месяцы наблюдается скромный, но все же рост реальной заработной платы, это вселяет уверенность на будущее, заявил Президент РФ.

В то же время Путин указал и на ряд проблем в экономике. Реально располагаемые доходы населения снизились, «что само по себе не очень хорошо, это ведет к снижению потребительского спроса, отражается и на инвестициях в конечном итоге», – указал глава государства.

Говоря о тенденциях в социальной сфере, Путин обратил внимание, что в стране «сохраняется положительная динамика в демографии, естественный прирост населения сохраняется».

Поддержка сельского хозяйства

Урожай зерновых в 2016 году составит 119 млн. тонн, ничего подобного в новейшей истории России не было, заявил Владимир Путин

Он отметил также, что рост сельхозпроизводства в этом году составит более 4%.

Государственная поддержка сельского хозяйства в следующем году планируется на уровне 216 млрд. рублей.

Экономика России в мире

Импортозамещение дает свои плоды, импортные закупки сокращаются. «Если раньше это было около 49%, то сейчас 39%», – сказал президент.

В то же время он отметил, что Россия не собирается изолироваться экономически, ее экономика будет частью мировой. «Российская экономика, если она хочет развиваться, а она хочет и будет развиваться на высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет», – заверил Путин.

Путин не совсем согласен с позицией ряда экспертов, что экономика РФ невосприимчива к достижениям науки и высокотехнологичным тенденциям. Он отметил, что экспорт IT-технологий из России растет и сейчас составляет уже $7 млрд.

О пенсиях

Институт досрочных пенсий требует тщательного анализа, заявил Путин. «Любые нововведения должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно», – добавил глава государства.

Пенсии в 2017 году будут индексироваться в прежнем порядке с 1 февраля, с 1 апреля будут проиндексированы также социальные пенсии.

Президент РФ напомнил, что в начале года все категории пенсионеров, включая военных, получат по 5 тысяч рублей.

Об отношениях с Европой

Россия заинтересована в Европе как в самостоятельном партнере, без того чтобы приходило сь договариваться с ней через «третью страну», заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что один из европейских политических деятелей называл все европейские страны «малыми государствами». «Я, кстати, не согласен с этим, потому что в Европе есть великие государства», – сказал Президент РФ, подчеркнув, что Москва к этим государствам относится соответствующим образом.

Москва отменит контрмеры, если европейские партнеры откажутся от антироссийских санкций, заявил глава российского государства.

О ситуации в Крыму

Путин сообщил, что в ближайшие несколько дней будет объявлено о начале поставки российского газа в Крым.

После того, как в Крым начнутся поставки российского газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая.

Керченский мост послужит развитию не только туризма, но и экономики Крыма, а также будет особенно полезен после нормализации отношений с Украиной, отметил Президент РФ.

Он считает, что в Крыму есть перспективы для развития судостроения, туризма, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

О чиновниках и руководителях госкомпаний

Президент РФ считает, что российским чиновникам и руководителям госпредприятий надо быть «скромнее и не раздражать людей».

Глава государства заявил, что штраф в пользу главы «Роснефти» Игоря Сечина не повлияет на финансы РБК, но считает правильным, что пресса «пощипывает» чиновников и руководителей.

Путин считает логичным, что представители компаний для защиты чести и достоинства обращаются в суды в случае появления публикаций, которые они считают недостоверными.

Об участии в выборах-2018

Путин заявил, что будет смотреть на ситуацию в стране и мире, и, исходя из этого, будет принято решение о его участии в президентских выборах.

«Ответ будет стандартным. Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента РФ», – сказал Путин.

О ситуации на Украине

Путин поддерживает введение безвизового режима ЕС для украинцев и называет это шагом в правильном направлении. «Более того, я считаю, что визовый режим в Европе – анахронизм холодной войны, и нужно от него избавляться как можно быстрее», – сказал российский лидер. При этом Президент обратил внимание на то, что если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении.

Президент России сожалеет, что нормандский формат малоэффективен, но другого механизма нет, и работа в нем будет продолжена.

«Если мы потеряем этот инструмент, то ситуация будет деградировать, и довольно быстро, чего бы не хотелось», – подчеркнул он.

Глава российского государства выступает за то, чтобы обмен пленными на Украине состоялся по принципу «всех на всех». «Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше», – сказал он.

О военном потенциале

Россия не собирается тратить излишние ресурсы на гонку вооружений. «Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы. Но хочу подчеркнуть: мы никогда не пойдем на то, чтобы втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману», – сказал глава государства.

Путин напомнил, что в 2011 году расходы на оборону были на уровне 2,7% ВВП, в 2016 году – 4,7%, но уже в 2017 году будет 3,3%, а к 2019 году снизятся до 2,8%. «И так мы будем эту планку сохранять, потому что мы уже сделали необходимое», – отметил глава государства.

Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Российская Федерация сильнее любого потенциального агрессора: «Почему я это сказал? В силу модернизации наших Вооруженных сил, в силу нашей истории и географии, и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества. То есть целый комплекс причин. Не последнюю роль играет и модернизация Вооруженных сил – как обычной ее составляющей, так и ядерной триады».

По материалам ТАСС и РИА «Новости»
Фото с сайта www.kremlin.ru

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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