Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

УХОЛОВО. Прошла очередная творческая встреча в клубе «Золотая нить», который существует при Центре народной культуры «Истоки» четыре года и объединяет, в основном, женщин, влюбленных в народное творчество. Увлечения участниц клуба обширны и разнообразны: бисероплетение и вышивка, изготовление кукол, лоскутное шитье и многое другое. Встреча была связана со знаменательным для района событием: для участниц распахнул свои двери новый прекрасный «Культурный центр», и теперь они могут реализовывать свои творческие планы в светлых обширных помещениях, в уютном выставочном зале.

ШИЛОВО. В межпоселенческой библиотеке имени Н.С. Гумилева состоялась творческая встреча актера Рязанского государственного театра «На Соборной» Андрея Торхова со зрителями. Андрей Николаевич увлекательно рассказал собравшимся о годах учебы в Щукинском училище, о работе в прославленном театре имени Е.Б. Вахтангова. В ходе встречи зрители познакомились с интересными образами, созданными актером на экране, и услышали рассказ о том, как снимается современное кино. Частью встречи стало выступление учащихся театральных отделений Шиловской детской школы искусств и Лесновской школы искусств «Парус». На суд профессионала ими были представлены лучшие номера, которые стали основой мастер-класса, блестяще проведенного Андреем Николаевичем. Дети познакомились с важными тайнами актерского мастерства и сценической речи, с правилами общения со зрителями.

САСОВО. В гости к воспитанникам Сасовского социально-реабилитационного центра пришли любимые мультипликационные герои Маша и Медведь. Сотрудники Муниципального культурного центра подготовили для детей интересную программу. Ребята собирали ягоды для Маши, ловили рыбу вместе с Мишей, танцевали и отгадывали загадки. Дети подготовили для своих любимых мультипликационных героев небольшой концерт. В завершение праздника ребята получили сладкие призы.

СТАРОЖИЛОВО. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк посетил храмы Старожиловского благочиния. Он, в частности, ознакомился с состоянием Христорождественской церкви села Истье, где в этот день освятил придел в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Этот уникальный храм является памятником архитектуры, и сейчас его основная часть остается по-прежнему неотремонтированной, поскольку настоятелю с прихожанами и помогающими им неравнодушными людьми пока удалось осилить восстановление только придела. Никольский храм в селе Чернобаево, который владыка посетил далее, был построен в 1870 году. С 30-х годов ХХ века храм был закрыт, на рубеже столетий возвращен верующим. В настоящее время церковь действующая, но требует дальнейших восстановительных работ.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
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