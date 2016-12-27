В столкновении легковушки и «КамАЗа» в Рязанской области погибли два человека

ДТП произошло в минувшую пятницу в 18.50 на 255-м километре автодороги М-6 «Каспий» в Скопинском районе. Как сообщает сайт УМВД России по области, 33-летний житель Рязани, управляя автомобилем «Дэу Нексия», при обгоне не справился с управлением, в результате иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении «КамАЗом».

Водитель легкового автомобиля, а также его 35-летняя пассажирка, жительница Московской области, погибли на месте автоаварии. Еще один пассажир автомобиля «Дэу» - 22-летний житель Рязанской области - с травмами был доставлен в больницу.