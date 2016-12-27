В Рязанской области прошел День бесплатной юридической помощи

В пятницу на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России правоведы отвечали на вопросы населения, составляли исковые заявления, письменные обращения в различные государственные органы.

Проблемы, с которыми обращались граждане, были связаны с гражданским и наследственным правом, с социальным обеспечением.

Бесплатную юридическую помощь в Рязани получили 62 человека: 47 пенсионеров, 12 инвалидов, 3 малоимущих.