В Рязанской области незаконно торговали соснами

Нарушения пресекли сотрудники полиции

Рейды по «елочным базарам» прошли в эти выходные. Стражи правопорядка выявили и пресекли два факта незаконной реализации хвойных деревьев. Незаконные «елочные базары» располагались в Рязани на улице Новоселов и на Окском шоссе. Из незаконного оборота изъяли 12 сосен. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Полицейские выявили 16 фактов незаконного спила сосен. Нарушения выявлены в лесных массивах, расположенных в Шацком, Шиловском, Ряжском, Касимовском, Ухоловском, Ермишинском, Кадомском и Клепиковском районах. В Ермишинском районе гражданин незаконно перевозил ель.

На нарушителей составили административные протоколы по ч.1 ст.8.28 КоАП РФ.