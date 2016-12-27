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26.12.2016
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Общество
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Бойцы гвардейского 137-го парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка первыми в ВДВ получили новые образцы вооружения

Автор фото: Александр Королев | Бойцы гвардейского 137-го парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка первыми в ВДВ получили новые образцы вооружения
Фото: Александр Королев.

Передача батальонного комплекта современных БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» (33 единицы) была организована в торжественной обстановке. Машины выстроили на плацу, словно на параде. По периметру утроили выставку стрелкового оружия, средств связи, обмундирования десантных войск. Каждый пришедший на церемонию вручения оружия мог не только прочитать аннотацию выставочных экземпляров, но и подержать образцы в руках и сделать фото на память.

На церемонию вручения военной техники в Рязань прибыли представители командования ВДВ России, руководители и конструкторы предприятий, на которых военная техника производится, депутаты Государственной Думы, представляющие Комитет по обороне. Они высоко оценили качество поставляемого в войска оборудования и военной техники, а также темпы перевооружения армии.

В своем выступлении на церемонии вручения оружия губернатор Олег Ковалев говорил о том, что при несении службы военные не должны думать, как бы быстрее вернуться домой и решать там свои многочисленные бытовые проблемы. Способствовать решению этих проблем тоже должно государство – такова стратегия руководства страны и правительства Рязанской области. По словам губернатора, в регионе сегодня многое делается для поддержки военных, и решение министра обороны России Сергея Шойгу о том, чтобы в Рязани построить новое здание госпиталя, вполне актуально и своевременно.

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