В день траура рязанцы чтут память погибших в авиакатастрофе в Сочи

Рязанцы возложат цветы к бюсту Александра Александрова в сквере на улице Советской Армии (начало – в 14 часов). На родине композитора в селе Плахино Захаровского района тоже возложат цветы к его бюсту, памятные мероприятия состоятся в музее местной школы, где есть посвященная ансамблю экспозиция. Погибших в авиакатастрофе журналистов федеральных каналов, участников ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также других пассажиров и экипаж упавшего над акваторией Черного моря Ту-154 вспомнят и на вечере памяти в областной библиотеки имени Горького.

Рязанская епархия в память о погибших в авиакатастрофе проведет сегодня заупокойную панихиду.