Губернатор Рязанской области Олег Ковалев выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров Ту-154 в Сочи

Губернатор Олег Ковалев от имени жителей Рязанской области и регионального правительства направил в адрес Министра обороны РФ С.К. Шойгу, благотворительного фонда «Справедливая помощь», основанного Е.П. Глинкой, руководителей Первого телеканала, телекомпаний «Звезда» и НТВ, академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова телеграммы соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154.