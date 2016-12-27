На родине композитора Александра Александрова в Рязанской области вспоминают погибших в авиакатастрофе

В 11 часов в селе Плахино, на родине А. В. Александрова, состоялось траурное возложение цветов к бюсту композитора, минутой молчания почтили память погибших александровцев ученики и педагоги школы. На церемонию приехали глава администрации Захаровского района Ильдус Абдюшев, председатель Захаровской районной Думы Михаил Хлопов, глава Плахинского сельского поселения Юрий Демидов.

Акция памяти продолжилась в школьном музее имени Александрова. Директор музея Татьяна Сошникова провела для участников акции экскурсию, они также возложили цветы... В школе на переменах звучит музыка нашего известного земляка, на стенде -- списки погибших артистов знаменитого на весь мир ансамбля.

Источник: материалы издательства «Пресса»