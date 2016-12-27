Рязанцы будут платить в городском общественном транспорте 19 рублей за проезд

С 1 января 2017 года, то есть меньше чем через неделю, проезд в городском общественном транспорте подорожает до 19 рублей. Это касается как муниципального транспорта, так и маршрутных такси, а также частных автобусов. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Каплинский на специальной пресс-конференции. Также с начала нового года вводятся новые правила сдерживания роста тарифов. Частные перевозчики будут возить пассажиров по «нерегулируемому тарифу», который бизнесмены станут определять сами. Прямой контроль за ценами на билеты останется только в отношении муниципальных перевозчиков. Смена политики происходит из-за норм 220-го Федерального закона, которые, в частности, требуют, чтобы распределение полномочий было именно таким.

– При этом резкого скачка цен у «частников» не предполагается, – пояснил Андрей Каплинский, – поскольку любое изменение стоимости проезда все равно должно будет происходить при согласовании с городскими властями. В случае, если власти решат, что повышение тарифа необоснованно и может привести к повышению социальной напряженности, то согласовано такое изменение стоимости не будет. Если же перевозчик в одностороннем порядке, несмотря на предупредительные меры администрации муниципального образования, предпримет попытку изменить цены на свои услуги, то это вызовет прекращение действия ранее выданного свидетельства и объявление нового тендера.

Практика применения нерегулируемых тарифов не начнется сразу же после наступления нового года. Только при заключении с частными перевозчиками новых договоров в них будет прописан соответствующий пункт. По состоянию на 1 января будущего года ни у одного из перевозчиков срок контракта не истекает.