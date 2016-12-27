Жителя Рязани в седьмой раз задержали за пьянку за рулем

Как сообщает сайт УМВД России по области, в минувшую субботу в 23.00 на улице Высоковольтной в Рязани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хонда», за рулем которого находился 29-летний житель областного центра. При проверке было установлено, что у водителя имеются признаки опьянения. Требование инспектора покинуть автомобиль водитель проигнорировал и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС. В ходе разбирательства было установлено, что гражданина уже 6 раз задерживали за управление автомобилем в состоянии опьянения. На этот раз ему грозит уголовная ответственность.