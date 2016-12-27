Рязанцы возложили цветы к памятнику Александра Александрова в память о погибших в авиакатастрофе

Сегодня в Рязани проходят траурные мероприятия в память о погибших в катастрофе Ту-154. Представители областной Думы, активисты «Молодой гвардии», школьники, студенты возложили цветы к бюсту Александра Александрова, установленному на улице Советской Армии, в сквере, который носит имя композитора.

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова не раз выступал в нашем городе, принимал участие в фестивале военно-патриотической песни «Салют, Победа!», проходившем в Рязани, был частым гостем на родине А.В. Александрова в Захаровском районе. В авиакатастрофе легендарный коллектив потерял около трети своего состава.