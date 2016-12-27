Рязанские лыжники разыграли призы «новогодней гонки» в Рыбновском районе

Соревнования проводились на лыжной трассе у деревни Медведево. Трассу построил и содержит ветеран лыжного спорта, рязанский предприниматель Игорь Коськин. Специалисты оценивают ее как вполне пригодную для проведения даже чемпионатов России по лыжным гонкам. На 5-километровом круге четыре больших подъема – как раз то, что надо для лыжников высокого класса.

В гонке приняли участие спортсмены Рязани, Старожилова, Ряжска, Сапожка, Новомичуринска, Скопина, а также Коломны и Иванова.

Мужчины и женщины разыграли призы на дистанциях 5, 10 и 15 километров свободным стилем. На дистанции 5 километров у юношей 2003 – 2004 г.р. победу одержал Иван Заикин (СДЮСШОР «Олимпиец»). Среди юношей 2001 – 2002 г.р., победил Руслан Соловьев (СДЮСШОР «Олимпиец»). На дистанции 10 километров у юношей 1999 – 2000 г.р., первенствовал Дмитрий Никитин из Старожилова. На «пятнашке» юношей 1997 – 1998 г.р. всех обыграл Иван Куляев (СДЮСШОР «Вымпел»).

Девушки 1999 – 2000 г.р., 2001 – 2002 г.р. и 2003 – 2004 г.р. бежали пять километров. Победу соответственно одержали Яна Горбунова (СДЮСШОР «Вымпел»), Кристина Бирюкова (СДЮСШОР «Вымпел») и Вероника Виноградова (СДЮСШОР «Витязь»). У женщин на 10-километровой дистанции победила Анастасия Тимина (Академия ФСИН России). На 15-километровой дистанции у мужчин 1996 – 1977 г.р. никому не оставил надежд на успех Сергей Андреев из УМВД России по Рязанской области. На этой же дистанции среди мужчин 1976 года рождения и старше первенствовал Сергей Сучков из Коломны.