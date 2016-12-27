Рязанские поликлиники перешли на шестидневную рабочую неделю

Об этом заместитель министра здравоохранения области Олег Митин сообщил во время брифинга, прошедшего в региональном минздраве. Увеличение рабочей недели медиков связано с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. Это ощущается в том числе по возросшему количеству вызовов врачей из поликлиник на дом. Кроме того, с началом сезона гриппа и простуды зарегистрировано 800 случаев госпитализации людей в стационары.

Как подчеркнул Олег Митин, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не преодолен, он ожидается после Нового года, то есть примерно в середине января. Вызывать «скорую помощь» нужно лишь в случаях, когда температура поднимается выше 39 градусов, возникают судороги и ларингоспазм (человек задыхается). В остальных ситуациях следует пригласить на дом участкового терапевта.