Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании организовали поездку в Москву для детей-инвалидов

Ребята с ограниченными возможностями здоровья, благодаря помощи РНПК и Рязанской городской общественной организации родителей детей-инвалидов, побывали на шоу-представлении цирка на проспекте Вернадского и прогулялись по столичным улочкам. В Москву отправились около 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Младшему участнику поездки было всего 4 года. Для многих детей поездка стала редкой возможностью побывать в столице, пообщаться и сменить домашнюю обстановку. Ребята посмотрели новогоднее цирковое представление «Снежная королева», получили массу положительных эмоций и подарков.

Организация поездки в Москву для детей-инвалидов стала очередным мероприятием Рязанской НПК в рамках реализации политики социальной ответственности бизнеса. Это уже третье мероприятие, совместное с городской общественной организацией родителей детей-инвалидов и завода, которое проводится для повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов.