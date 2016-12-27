В Рязани и области полицейские пресекли работу торговых точек, незаконно торгующих пиротехникой

Во время рейдов сотрудники полиции в Рязани и Ряжске выявили и пресекли незаконную торговлю пиротехническими изделиями. Изъято более 800 единиц пиротехнической продукции.

В Рязани в 5 торговых точках незаконно торговали пиротехникой. Нарушители организовали торговлю, не оформив надлежащим образом документы на ведение предпринимательской деятельности. Изъято 766 единиц пиротехнической продукции. На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по ст.14.1 КоАП РФ.

В Ряжске сотрудники полиции на центральном рынке и в двух магазинах выявили торговлю пиротехническими изделиями с признаками контрафактности. Изъято 35 упаковок бенгальских огней. Образцы изъятой продукции направлены на исследование.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.