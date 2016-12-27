В Рязани и области полицейские пресекли работу торговых точек, незаконно торгующих пиротехникой

Областная общественно-политическая газета
19:29 МСК
Вторник
27 декабря 2016 года
№242 (5283)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Журналисты «Рязанских ведомостей» стали победителями регионального этапа VIII всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»Молодежный парламент при Рязанской областной Думе подвел итоги работы за 2016 год Средняя трудовая пенсия неработающего пенсионера в Рязанской области в наступающем году составит свыше 13 300 рублей На новогодних праздниках в Рязанскую область отправятся туристические экспрессы По ряду адресов в Рязани отключат холодную водуПолицейские в Рязани пресекли деятельность подпольного цеха по производству спиртногоВ 2017 году в Рязанской области создадут Центр поддержки экспорта и Центр поддержки предпринимательстваК жителям квартала «Б» Дашково-Песочни в Рязани пришел Дед МорозЗа неделю в Рязанской области родились 199 малышейРязанские школьники вернулись с Кремлевской елкиВ Рязани наградили победителей и призеров конкурса детского рисунка «Спорт против наркотиков»В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении хозяйки «резинового дома»С поражения начала сборная молодежная команда России с рязанцами в составе очередной, 41-й, юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбойВ Рязанской области в этом году зафиксировали 2463 случая пожаров, ДТП, несчастных случаев и аварийГубернатор Рязанской области Олег Ковалев принял участие в заседании ГоссоветаРязанский «Элекс-Фаворит» установил рекорд результативности в чемпионате России по мини-футболуВ Рязанской области задержали подозреваемого в наркопреступленииВ Рязани будет на два сквера большеГлавная хоккейная команда Рязанской области осталась в зоне турнира плей-офф чемпионата РоссииВ Рязанской области продолжается акция «В новый год – без налоговых долгов!»На новый детский сад в Рязани пожертвовали почти 28 миллионов рублейПожарные части Рязанской области пополнились новой спецтехникойНа вокзалах Рязани парковка в течение первых 15 минут будет бесплатнойНовогодние желания юных рязанцев исполняютсяАттестационная комиссия минобрнауки РФ рассмотрела кандидатуры на должность ректора Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина
Главная страница / Новости Рязани и области
26.12.2016
Просмотров: 132
Общество
Версия для печати

В Рязани и области полицейские пресекли работу торговых точек, незаконно торгующих пиротехникой

Во время рейдов сотрудники полиции в Рязани и Ряжске выявили и пресекли незаконную торговлю пиротехническими изделиями. Изъято более 800 единиц пиротехнической продукции.

В Рязани в 5 торговых точках незаконно торговали пиротехникой. Нарушители организовали торговлю, не оформив надлежащим образом документы на ведение предпринимательской деятельности. Изъято 766 единиц пиротехнической продукции. На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по ст.14.1 КоАП РФ.

В Ряжске сотрудники полиции на центральном рынке и в двух магазинах выявили торговлю пиротехническими изделиями с признаками контрафактности. Изъято 35 упаковок бенгальских огней. Образцы изъятой продукции направлены на исследование.

На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:59
Журналисты «Рязанских ведомостей» стали победителями регионального этапа VIII всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
18:28
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев принял участие в заседании Госсовета
18:21
Пожарные части Рязанской области пополнились новой спецтехникой
18:14
На новогодних праздниках в Рязанскую область отправятся туристические экспрессы
17:40
К жителям квартала «Б» Дашково-Песочни в Рязани пришел Дед Мороз
17:34
На новый детский сад в Рязани пожертвовали почти 28 миллионов рублей
17:20
Рязанские школьники вернулись с Кремлевской елки
17:08
Аттестационная комиссия минобрнауки РФ рассмотрела кандидатуры на должность ректора Рязанского госуниверситета им. С.А. Есенина
16:43
В Рязанской области в этом году зафиксировали 2463 случая пожаров, ДТП, несчастных случаев и аварий
16:22
На вокзалах Рязани парковка в течение первых 15 минут будет бесплатной
16:10
В Рязани будет на два сквера больше
15:42
В Рязанской области продолжается акция «В новый год – без налоговых долгов!»
14:50
В 2017 году в Рязанской области создадут Центр поддержки экспорта и Центр поддержки предпринимательства
14:36
С поражения начала сборная молодежная команда России с рязанцами в составе очередной, 41-й, юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой
14:33
Главная хоккейная команда Рязанской области осталась в зоне турнира плей-офф чемпионата России
14:28
Рязанский «Элекс-Фаворит» установил рекорд результативности в чемпионате России по мини-футболу
14:13
Средняя трудовая пенсия неработающего пенсионера в Рязанской области в наступающем году составит свыше 13 300 рублей
13:55
В Рязанской области задержали подозреваемого в наркопреступлении
13:49
Новогодние желания юных рязанцев исполняются
12:59
Полицейские в Рязани пресекли деятельность подпольного цеха по производству спиртного
11:57
Молодежный парламент при Рязанской областной Думе подвел итоги работы за 2016 год
11:55
В Рязани наградили победителей и призеров конкурса детского рисунка «Спорт против наркотиков»
11:49
В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении хозяйки «резинового дома»
11:47
По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
11:36
За неделю в Рязанской области родились 199 малышей
11:33
В городе Касимове Рязанской области ветеранов труда торжественно поздравили с Новым годом
11:15
В Рязани разыскивают 15-летнюю Екатерину Трифонову
10:45
За неделю в пожарах в Рязанской области было уничтожено и повреждено 17 строений, 3 единицы техники
10:22
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 39 ДТП
10:16
За ночь с улиц Рязани вывезли 1 225 кубических метров снега
10:14
На дороге в Рязанской области перевернулась иномарка
10:11
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя РФ
10:04
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил сотрудников МЧС и ветеранов службы с Днем спасателя Российской Федерации
09:18
Жители Рязани по телефону «горячей линии» могут задать вопросы специалисту кадастровой палаты региона
09:12
В Рязани временно перекроют движение автомобильного транспорта
09:09
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 16 преступлений и происшествий
№ 242 (5283) от
27 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Батальонный комплект вручен
Бойцы гвардейского 137-го Рязанского парашютно-десантного ордена Красной Звезды полка первыми в ВДВ получили новые образцы вооружения
В области прошли траурные мероприятия в память о погибших в катастрофе Ту-154
Скорбим и помним…
Рязанцы возложили цветы к бюсту Александра Александрова в память о погибших в авиакатастрофе
На родине композитора
Александра Александрова в Захаровском районе прошла траурная церемония
Сохранить и развить
Работа по достопримечательному месту «Есенинская Русь» продолжается
Невосполнимая утрата
Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького
Кризис развитию не помеха
В Рязани подвели итоги конкурса «Сильный бизнес – сильная Россия»
Новый тариф и новые правила
С нового года рязанских пассажиров общественного транспорта и перевозчиков ожидают перемены
Тепло в каждый дом
В Рязани отметили День энергетика
Как победить сезонные недуги
Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ожидается к середине января
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru