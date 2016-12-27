В рязанском Доме печати почтили память погибших в авиакатастрофе

В фойе Дома печати, у мемориальной доски «В редакцию не вернулись», журналисты, преподаватели и студенты кафедры журналистики Рязанского госуниверситета зажгли свечи в память о коллегах – журналистах «Первого канала», НТВ, телеканала «Звезда», всех погибших в авиакатастрофе, случившейся 25 декабря .

Профессор РГУ, член Общественной Палаты РФ Ольга Воронова, выступая на траурном митинге, отметила: погибшие в авиакатастрофе журналисты – пример гражданственности, верности своему профессиональному долгу.

В конференц-зале были показаны телесюжеты, в которых коллеги, друзья, соратники погибших делились своими воспоминаниями. Прозвучала и одна из последних песен, написанных руководителем ансамбля им. Александрова Валерием Халиловым на стихи Сергея Есенина в исполнении всемирно известного коллектива. Под ее звуки все стоя почтили память погибших.