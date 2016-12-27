В Рязани подвели итоги конкурса «Сильный бизнес – сильная Россия»

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в конференц-зале гостиницы «Ловеч»

Победителей поздравили и дипломы вручили первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев и президент Рязанской торгово-промышленной палаты, председатель комитета облдумы по экономическим вопросам Татьяна Гусева.

Конкурс, организованный торгово-промышленной палатой при поддержке областного заксобрания и регионального отделения партии «Единая Россия», проводится в регионе уже в третий раз. Предприятия оценивали по темпам роста основных экономических показателей по итогам 2014-2015 годов. Победителей конкурса определили по четырем номинациям: «Лидер по темпам роста инвестиций», «Лидер по темпам роста реализованной продукции», «Лидер по темпам роста создания рабочих мест», «Лидер по темпам роста заработной платы».

Награды получили представители 28 предприятий, среди которых – Рязанский приборный завод, АО «Русская кожа», АО «Точинвест», ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление», 360-й Авиационный ремонтный завод, ОАО «Рязанская областная электросетевая компания», Рязанская автоколонна №1310 и другие.

Поздравляя победителей, Александр Шевырев отметил, что последние годы были непростыми для бизнеса, тем не менее предприятия находят для себя точки роста и не останавливаются в развитии. А парламентарии области со своей стороны стараются создать для этого необходимые условия. Так, недавно в регионе был принят базовый закон о промышленной политике, которым предусмотрено создание государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Для бизнеса введен ряд налоговых льгот и преференций, в том числе установлены «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

– В кризисных условиях, условиях санкциях вы тем не менее работаете и развиваетесь, за что вам большое спасибо, – поблагодарил представителей бизнеса Александр Шевырев.

Татьяна Гусева подчеркнула, что участников конкурса в этом году значительно меньше, чем в прошлом, тем не менее они демонстрируют в кризисный период уверенный рост.

– Конкурс на самом деле очень объективный, мы «смотрели под микроскопом» ваши показатели. И сегодня вы настоящие герои, – сказала президент Рязанской торгово-промышленной палаты.