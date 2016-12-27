В Рязанской области за выходные выявили 4 факта незаконного оборота спиртного

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время рейдов полицейские в Рязани пресекли незаконную торговлю спиртным в нестационарных торговых палатках, расположенных на улицах Островского и Черновицкая. Изъято 80 литров спиртного. Стражи правопорядка пресекли нарушение правил торговли спиртным в кафе, расположенном в Рязани на улице Юннатов.

В Шацком районе инспекторы ДПС ГИБДД остановили для проверки автомобиль, в котором 21-летний житель села Казачья Слобода без необходимых сопроводительных документов перевозил 12 литров спиртосодержащей жидкости.

В магазинах в селе Заречье Спасского района, в городах Спасск и Спас-Клепики, а также в селе Житово Рыбновского района полицейские обнаружили спиртосодержащие лосьоны, в составе которых может быть метиловый спирт. Для исследования изъято 226 единиц спиртосодержащей продукции.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.