Рязанцам, пострадавшим от взрыва бытового газа в доме, оказана дополнительная помощь

Сайт регионального правительства со ссылкой на министерство социальной защиты населения области информирует о том, что для оказания помощи жителям дома, пострадавшего от взрыва бытового газа, поступило 4 млн. 181 тыс. 334 рубля.

С целью всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, связанных с оказанием гражданам адресной социальной помощи, был создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители органов власти, бизнес-структур, бюджетных, муниципальных и общественных организаций, сделавших пожертвования, а также собственники квартир.

Комиссией распределены средства между жильцами пострадавшего дома в соответствии с разработанным механизмом и критериями предоставления материальной помощи в зависимости от ущерба, полученного в результате ЧС. Несколько семей приняли решения об отказе от адресной материальной помощи за счет средств Фонда в пользу жильцов, имуществу которых нанесен более значительный ущерб.

Ранее за счет средств областного бюджета гражданам, признанным пострадавшими, были предоставлены денежные выплаты на общую сумму 18,76 млн. рублей. Суммы перечислены каждому жителю дома на персональную банковскую карту.