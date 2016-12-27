Рязанские музыканты сыграли для александровцев

Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького. Конференц-зал был полон представителями общественности, музыкантами, деятелями культуры, студентами и преподавателями Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых. Кто-то из них лично знал погибших музыкантов хора имени Александрова и художественного руководителя коллектива Валерия Михайловича Халилова, кто-то был благодарным зрителем замечательного ансамбля.

Со словами соболезнования к родным и близким всех погибших выступили вице-губернатор Сергей Филимонов, член Общественной палаты РФ, профессор Рязанского госуниверситета Ольга Воронова, композитор и поэт, член общественной палаты Рязанской области Александр Трушин и другие. Все они подчеркивали связь ансамбля с областью и особую любовь к музыкантам рязанцев. Коллектив часто бывал в регионе на событиях, посвященных памяти композитора Александра Александрова, уроженца села Плахино Захаровского района.

Но главную скорбь утраты выражала музыка. На вечере выступили артисты областной филармонии, студенты РМК имени Пироговых. Они исполнили военные песни и композиции из репертуара хора. На протяжении всего времени на экране демонстрировались фотографии погибших пассажиров.