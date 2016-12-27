Рязанский футболист Кобзев подписал контракт с клубом из Швеции

Российский вратарь Евгений Кобозев только что подписал контракт со шведским футбольным клубом «Йенчепинг». Минувший сезон голкипер провел в Финляндии, выступая за ВПС, в составе этой команды сыграл 33 матча, пропустил 29 мячей и стал вторым по надежности вратарем в Финляндии.

Евгений Кобозев – выпускник рязанской детско-юношеской спортивной школы «Золотые купола», его первый тренер – Вячеслав Петрович Казаков. В российском футболе выступал за «Тосно», куйбышевские «Крылья Советов» и «Уфу».

«Йенчепинг» в минувшем сезоне занял двенадцатое место (в Швеции чемпионат проводится по системе «весна-осень»), новый сезон начнется в апреле. Директор «Йенчепинга» Кристер Персон так прокомментировал приглашение в клуб российского вратаря: «Кобозев – голкипер высокого класса, отлично проявил себя в чемпионате Финляндии. Он подходит нам по своим профессиональным качествам и способен внести вклад в развитие нашей команды».