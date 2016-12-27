В продолжающемся в Рязанской области традиционном турнире любителей футбола (ТТЛФ) завершается предварительная часть соревнований

В Суперлиге заранее обеспечили себе выход в турнир плей-офф «Ново-Рязанская ТЭЦ-Ока», «Уютный дом-62», «РНПК», «БАРС Супермаркеты», «Интерьерный вопрос» и «Заря. В высшем дивизионе победную игру демонстрируют «Иномарка-62» и «ГК БАРС», и «Уютный дом» и «Рубин». В первом дивизионе реальные шансы на завоевание наград имеют команды «Московский», «ФПК Инвест», «Две совы», «Ново-Рязанская ТЭЦ» и «ГРПЗ». Во втором дивизионе также определились явные лидеры – «Огастус», «Мурмино», «Академия» и «Меркурий».

4 января 2017 года будут проведены первые матчи турнира плей-офф. Наибольший интерес представляют поединки с участием команд высшего дивизиона «Коммунар» – «Юнайтед», «Зубр» – «Витязь», «Метеор» – «Спецкомплект», «Green House» – «Сбербанк», «Синтез» – «Дельта», «Фобос» – «Алькатрос», «Глобус» – «Рязанская ГРЭС» и «Апатит» – «Авангард». Напомним, матчи проводятся в Рязани, одновременно на четырех игровых площадках стадиона «Спартак», начало первых – в 12.00. Информационным партнером выступает газета «Рязанские ведомости».