На прошедшем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых главный приз завоевала «АМКА»

В главном финальном матче в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», будущие победители встретились с командой «Езиды». «АМКА» открыла счет и не отдала инициативы соперникам до конца поединка. Итоговый счет – 4:1 в пользу подопечных Владислава Майорова и Дмитрия Аксенова. Команда-победительница выступала в таком составе: Дмитрий Ким, Максим Жигунов, Александр Корнюшин, Алексей Аникеев, Юрий Кулешов, Антон Щигалев, Дмитрий Широких, Антон Лаврентьев, Валерий Панов, Александр Галич и Михаил Силкин.

В матче за «бронзу» команда «Доступное жилье» победила «Ниву» – 2:1.

Лучшими игроками турнира названы максим Жигунов («АМКА»), Дмитрий Круглов из «Доступного жилья» и Александр Барков («Езиды»).