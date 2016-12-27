Победой «Автоимпорта» завершился чемпионат Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов

В решающих матчах в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», награды разыграли четыре сильнейшие команды. В поединке за «бронзу» футболисты «Оки» убедительно, со счетом 6:2, победили «Ново-Рязанскую ТЭЦ». До перерыва игра была равной: «Ока» вела с перевесом всего в один гол, а затем она полностью завладела преимуществом. Совершенно иначе развивались события в главном финальном матче, в котором встретились «Атрон» и «Автоимпорт». Вплоть до последних минут поединка не был известен его исход – при счете 5:4 в пользу «Автоимпорта» футболисты «Атрона» совершили две грубые ошибки и с результатом 4:7 уступили «Автоимпорту».

Команда-победительница выступала в таком составе: Константин Селявин, Сергей Копьев, Александр Кутловский, Валерий Панов, Сергей Синицын, Игорь Чугреев, Максим Максимкин, Вадим Потапов, Сергей Комаров и Анатолий Фадеев. Лучшими игроками турнира были названы Константин Селявин («Автоимпорт»), Игорь Абрашкин из «Оки» и Вячеслав Вепринцев («Атрон»). Специальными призами «За верность футболу, игре номер один» отметили Михаила Ахмедова («Апатит»), которому исполнилось 56 лет, и Владимира Бобылева из команды «ТЭР» (Новомичуринск), который на год моложе.