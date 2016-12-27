На старт традиционного в рязанской области зимнего футбольного турнира памяти заслуженного мастера спорта СССР Василя Карцева выйдут девять команд

Заявки на участие в соревнованиях подали «АМКА», «Екимовка» (Рязанский район), «РГРТУ», «Рязань-М-2», «Водоканал», «Витязь», «Рязань-М-1», «Золотые купола» и милославский «Дон». В день открытия, 3 января 2017 года, сыграют «Витязь» и «Дон» (начало – в 11.30), «АМКА» и «РГРТУ» (13.00), «Екимовка» и «Рязань-М-2» (14.30), «Рязань-М-1» и «Золотые купола» (16.00), 6 января встретятся «РГРТУ» и «Екимовка» (10.00), «Водоканал» и «Витязь» (11.30), «Дон» и «Рязань-М-1» (13.00), «Рязань-М-2» и «АМКА» (14.30).

Четвертьфинальные матчи состоятся 28 и 29 января, полуфинальные встречи будут проведены 4 февраля, на 5 февраля намечены финалы – вначале сыграют претенденты на «бронзу», затем на поле выйдут команды, которые разыграют «золото» турнира. Все матчи пройдут в Рязани, на стадионе «Спартак». Информационным партнером соревнований выступает газета «Рязанские ведомости».