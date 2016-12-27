В Рязань приедут юные теннисисты со всего мира

В январе в Рязани во второй раз пройдет международный турнир по теннису «Кубок Кремля»

В нем примут участие юноши и девушки до 15 лет. Свои заявки уже подали представители 29 стран мира. Турнир пройдет с 6 по 15 января на теннисных кортах Центра спортивной подготовки «Академии тенниса им. Н.Н.Озерова».

Рязанскую область будут представлять Игорь Бойко, Даниил Жибуль, Динара Аллоярова (в основном турнире), Анастасия Брешенкова, Артем Астафьев (в квалификации).

Спортсмены будут бороться за главную награду турнира – Кубок Кремля, который изготовили мастера Скопинской художественной керамики. Победители и призеры также получат медали и дипломы.