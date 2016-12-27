В хозяйствах Рязанской области наблюдается повышение валового производства молока за сутки

Сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия сообщает, что производство молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах области с начала года составило 327,2 тысячи тонн. За сутки произведено 837,4 тонны. В настоящее время наблюдается повышение валового производства молока за сутки. Суточный надой на одну фуражную корову в среднем по области увеличился на 0,5 кг и составляет 14,5 кг.

В Спасском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 1 тонну к уровню прошлого года, и составляет 4,2 процента. В Сасовском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 0,8 тонны к уровню прошлого года (8,2 процента). В Захаровском районе валовое производство молока за сутки увеличилось на 2,2 тонны к уровню прошлого года (3 процента). Положительная динамика наблюдается по суточному надою в сравнении с прошлым годом в Сараевском (+1,5) и Чучковском (+1,7) районах.

Увеличение производства молока в районах произошло в результате ввода высокопродуктивных животных в стадо, а также улучшения кормовой базы в сельхозпредприятиях.

Суточная реализация молока сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами составляет 798,7 тонны. Переработано внутри области 55 процентов (439,4 тонны). Из общего объема реализации сырого молока за пределы области отгружено 338,3 тонны (42,4 процента), продано населению – 21 тонна молока (2,6 процента).