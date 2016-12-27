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26.12.2016
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Власть
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Вопросы развития достопримечательного места «Есенинская Русь» обсудили на встрече в Москве заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Во встрече также приняли участие заместитель министра культуры и туризма РФ Николай Малаков, руководители и специалисты профильных подразделений правительства РФ и министерства культуры и туризма РФ.

Обсуждались вопросы, связанные с исполнением поручений Президента РФ В.В. Путина по вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь». В том числе речь шла о создании межведомственной рабочей группы при правительстве РФ, с участием представителей федеральных и региональных структур, а также общественных организаций, что будет способствовать более эффективной работе по сохранению и развитию «Есенинской Руси».

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец поручила ускорить создание рабочей группы, что позволит активизировать работу по развитию достопримечательного места «Есенинская Русь».

От Рязанской области в состав рабочей группы предложено включить вице-губернатора Сергея Филимонова, начальника региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олега Василькина, директора государственного музея-заповедника С.А. Есенина Бориса Иогансона.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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