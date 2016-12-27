Губернатор Рязанской области Олег Ковалев принял участие в траурном мероприятии, посвященном памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154

Сегодня губернатор принял участие в церемонии возложения цветов в память о погибших в авиакатастрофе ТУ-154. Памятная церемония состоялась в сквере в Дашково-Песочне, который носит имя композитора Александра Александрова.

В церемонии также участвовали представители региональных министерств, общественных объединений и ветеранских организаций. Память погибших в результате авиакатастрофы артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, журналистов федеральных СМИ, руководителя благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, а также военных и членов экипажа, собравшиеся почтили минутой молчания.

В знак скорби о жертвах трагедии губернатор Олег Ковалев возложил цветы и поставил зажженные свечи к бюсту А.В.Александрова.

Источник: сайт Правительства Рязанской области