Сельские школы Рязанской области обзаводятся новыми спортзалами и спортплощадками

За три года по проекту «Единой России» «Детский спорт» в сельских школах региона отремонтировано 68 спортзалов и оборудовано 14 открытых уличных спортплощадок. Такие цифры привел лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин, выступая с докладом на XXV отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России». Он сообщил, что реализация проекта «Детский спорт» в Рязанской области будет продолжена. В ремонте на сегодняшний день нуждаются спортзалы 65 сельских школ. На приведение их в порядок уже заложены деньги в федеральном и региональном бюджетах.

Одной из школ, где спортзал был отремонтирован в рамках партпроекта, стала школа поселка Искра Рязанского района. В ходе проведенной реконструкции были оштукатурены, побелены и покрашены стены и потолок, заменены двери и электропроводка, установлены откосы на окнах, обновлено напольное покрытие, отремонтированы раздевалки и душевые.

Недавно в обновленном спортзале Искровской школы прошла акция «Зарядка с чемпионом». Неоднократный победитель и призер соревнований по самбо и дзюдо всероссийского и международного уровня Андрей Волков продемонстрировал ребятам упражнения, с которых начинается каждое его утро.