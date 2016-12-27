Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Четвёртая полоса
Культура
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Керамическая сказка под Новый год

В галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась выставка известных скопинских гончаров Александра и Ирины Якушкиных
Автор фото: Елена Коренева | Керамическая сказка под Новый год
Фото автора.

На выставке «Продолжая традиции» много удивительных работ, которые можно разглядывать долго-долго, любуясь как всей композицией, так и деталями. Кумганы, квасники, подсвечники, посуда, игрушки – все сделано в традициях древнего промысла, но с узнаваемой авторской интонацией. Свой стиль, фантазия и мастерство – то, что отличает художника от ремесленника. Хищная скопа накрывает собой гончаров, защищая их ото всех бед: веселый пузатый жираф доволен жизнью: добрый молодец и его конь засмотрелись на птичку: большие рыбины с достоинством несут на себе подсвечники… И множество других запоминающихся сюжетов, рожденных талантливыми мастерами...

В этой замечательной семье керамикой занимаются и родители, Александр и Ирина, и дети, Даниил и Надежда. Старшие Якушкины – члены Союза художников России, активно участвуют в выставках и фестивалях, занимая призовые места, их работы находятся в собраниях 25 российских и зарубежных музеев. Александр Анатольевич, выпускник Абрамцевского училища, – заслуженный художник России, награжден премией Правительства РФ «Душа России». Его супруга, Ирина Анатольевна, – выпускница Рязанского художественного училища, – заместитель генерального директора ЗАО «Скопинская керамика».

За плечами семьи гончаров – восемь персональных выставок в разных городах, но в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» (отделе Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина) художники представляют свои работы впервые. Как подчеркнула на открытии Марина Котова, директор художественного музея, это продолжение традиции персональных выставок лучших скопинских гончаров. Ранее с успехом прошли выставки народных художников России Татьяны Головановой и Татьяны Лощининой.

Ирину и Александра Якушкиных тепло поздравили член правления Рязанской организации Союза художников России живописец Виктор Грушо-Новицкий, Почетный член Академии художеств, скульптор Раиса Лысенина, известные керамисты Галина Хохлова и Галина Сметанина, другие коллеги.

Выставка будет работать до 23 января.

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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Сохранить и развить
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Невосполнимая утрата
Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького
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В Рязани подвели итоги конкурса «Сильный бизнес – сильная Россия»
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