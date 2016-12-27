Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Четвёртая полоса
Общество
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Свежий взгляд на рабочие профессии

Ссузы и предприятия региона будут сотрудничать еще теснее

В Рязанской области состоялось заседание областной комиссии по вопросам среднего профессионального образования. Оно прошло на территории производственного комплекса биофармацевтической компании ООО «ФОРТ». Руководители региональных министерств, вузов и ссузов обсудили план приема граждан на 2017 год в профессиональные образовательные организации и проведение регионального этапа конкурса профмастерства WorldSkills («Молодые профессионалы»).

Как рассказала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, в нашем регионе работают 33 ссуза. На следующий год будет выделено 5427 бюджетных мест для обучения в них. Она отметила, что в регионе выстроилась хорошая система по популяризации рабочих профессий и по повышению их престижа: это олимпиады профмастерства, выставки, творческие конкурсы, дни открытых дверей и т.д. Особенно полезен для учащихся ссузов чемпионат рабочих специальностей WorldSkills, который позволяет молодежи стремиться к мировым стандартам качества в своей профессии.

В феврале 2017 года в Рязани впервые будет проведен региональный этап WorldSkills по 16 компетенциям. Кроме того, в двух компетенциях он пройдет для школьников.

– Участие в таких состязаниях позволяет не только проверить свой уровень профессионального мастерства, но и увидеть возможности для развития, – сказала Ольга Щетинкина. – Важно, что школьники смогут познакомиться ближе с рабочими профессиями и расширить спектр своих знаний о них.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина подчеркнула, что одна из основных задач в сфере подготовки квалифицированных специалистов – тесное взаимодействие предприятий и учебных заведений.

– Мы анализируем, какие кадры нужны региону, исходя из заявок предприятий и организаций. И потом, ориентируясь на них, координируем учебные программы, – отметила Елена Ивановна. – Кроме того, очень важна профориентация молодежи, начиная со школьной скамьи. Замечательно, что конкурс профмастерства «Молодые профессионалы» в нашем регионе в следующем году охватит и подростков.

В настоящее время активное сотрудничество с ведущими вузами Рязанской области ведет ООО «ФОРТ». Здесь уже работают 132 молодых специалиста.

По словам директора производственного комплекса Павла Вандышева, так как предприятие динамично развивается и увеличивает объем производства, планируется реализовывать многоступенчатую систему подготовки квалифицированных кадров, в том числе и через работу с ссузами.

На совещании также была названа и примерная дата открытия детского технопарка в Рязани. Планируется, что он начнет свою работу с 1 сентября 2017 года в здании бывшего кинотеатра «Дружба». Сейчас там начался ремонт. Отмечается, что на базе технопарка молодежь будет реализовывать не только свои собственные идеи, но и создавать проекты по заказу рязанских предприятий.

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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