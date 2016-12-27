Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Спортивный курьер

В лидеры вышел касимовский «Восход СУ-2»

В отборочном этапе рязанской Ночной хоккейной лиги сыграны матчи седьмого тура. Открывал его поединок лидеров. Хоккеисты «Шкоды-Рязань», на старте одержавшие шесть побед подряд, принимали на льду тренировочной арены ДС «Олимпийский» касимовскую команду, которая шла без поражений. Счет открыл «Восход СУ-2». При игре в большинстве от синей линии «выстрелил» Дмитрий Прохин – закрытый игроками голкипер увидел шайбу лишь в сетке своих ворот. Хозяева сравняли счет тоже в большинстве. Валерий Питенин опасно атаковал ворота, голкипер касимовцев Алексей Михайлец не смог удержать шайбу, а на добивании самым расторопным оказался Геннадий Илюхин – 1:1. Равенство продержалось недолго. Рейд к воротам Сергей Баранов завершил четким кистевым броском. В третьем периоде хоккеисты «Восхода СУ-2» уверенно контролировали шайбу, и еще раз поразили ворота Аркадия Гребенькова. Мощный бросок в ближнюю девятку получился у Дмитрия Бурдасова. Матч закончился поражением «Шкоды-Рязань» со счетом 1:3. В итоге касимовцы захватили лидерство, «Шкода-Рязань» – вторая, на третье место вышел «Автоимпорт», победивший «Сталькомплект» – 9:0. Не испытали трудностей в матче против «Витязя» хоккеисты «Империи» – 10:2. Остальные поединки завершились так: «Энергия» – ХК «Рыбное» – 2:1, «Здоровье» – «Сасово» – 4:3, «Динамо» – «Сокол» – 4:0, «ВДВ-Рязань» – «Лесной» – 7:3. В споре бомбардиров лидирует Игорь Власов из «Автоимпорта», набравший 20 очков (8 заброшенных шайб и 12 результативных передач). Среди снайперов на первом месте идет его одноклубник Сергей Прудников, на счету которого 12 метких бросков, у вратарей лучший коэффициент надежности у голкипера «Державы» Олега Ерикова. Напомним, информационным партнером турнира выступает газета «Рязанские ведомости».

«Езиды», «АМКА» и другие

В традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых проведены четвертьфинальные матчи. Три поединка были отмечены большим количеством забитых шайб: «АМКА» со счетом 5:2 нанесла поражение «Вятичу», «Автоимпорт» уступил «Ниве» – 3:6, «Доступное жилье» переиграло ряжскую команду «Спартак – Фан» – 8:3. И лишь в одном поединке были заброшены две шайбы: при равной игре «Езиды» воспользовались ошибками футболистов «Интерьерного вопроса» и победили – 2:0. В итоге четверку сильнейших коллективов составили «АМКА», «Нива», «Езиды» и «Доступное жилье». В полуфиналах они продолжили спор за награды. «Езиды» довольно легко переиграли команду «Доступное жилье» – 6:2. Этот результат можно было предсказать: такие известные на Рязанщине футболисты, как Анатолий Андрианов, Иарзани Сафоян, Александр Аникушин и Антон Шкапов, в мастерстве заметно превосходят соперников. По напряженности второй полуфинал отличался от первого: инициатива переходила от одной команды к другой. Поначалу лучше смотрелась «Нива», она вела – 2:0. «АМКА» сумела переломить ход поединка в свою пользу и сравняла результат. При счете 4:4 были назначены дополнительные пятиминутки. Первая завершилась ничьей – 5:5, во второй «АМКА» добилась победы – 6:5.

Играют ветераны

В вышедшем на финишную прямую первенстве области

по мини-футболу среди ветеранов высокий класс игры демонстрируют лидеры. В полуфинале особо отличился «Автоимпорт», со счетом 14:3 победивший «Ново-Рязанскую ТЭЦ». Успех «автомобилистов» нельзя назвать случайным: в составе «Автоимпорта» выступают именитые футболисты – в свое время игравший в команде мастеров Константин Селявин, Александр Кутловский, Сергей Синицын, Валерий Панов, Максим Максимкин. В команде-победительнице выше всяких похвал сыграл Валерий Панов – он стал автором восьми голов. Во втором полуфинальном матче «Атрон» нанес поражение «Оке» – 2:0. В «Атроне» высокий класс демонстрируют президент Рязанского регионального футбольного союза и ФК «Рязань» Дмитрий Малахов, выступавшие в команде мастеров Дмитрий Аксенов и Вячеслав Вепринцев.

«Бронза» рязанца

Циндао (Китай). На международном турнире по дзюдо серии Гран-при с призовым фондом 100 тысяч долларов и солидными рейтинговыми очками воспитанник рязанской СДЮСШОР «Юпитер», мастер спорта России международного класса Андрей Волков в схватке за «бронзу» победил южнокорейца Кима Кионтая. Таким образом, ученик заслуженных тренеров России Андрея Попова и Олега Быстрова сделал себе подарок к 30-летию, которое отметил аккурат накануне турнира.

С места в карьер

Стартовал чемпионат области по хоккею с шайбой. Участниками очередного розыгрыша стали восемь команд – «Авангард» из Хирина и «Поляны» (оба коллектива представляют Рязанский район), «Империя», «Сокол», «Рыбное», «Ижевское» (Спасский район), «Десантное училище» и «ВДВ».

В Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», состоялось торжественное открытие. Захватывающей борьбы на льду, дальнейшего повышения мастерства хоккеистам пожелал представитель областного министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Максим Гусев. Соревновательная программа дня открытия была отмечена блестящей игрой «Империи» и команды «Рыбное», одержавших крупные победы соответственно над хоккеистами из Ижевского (9:3) и «Соколом» (11:1).

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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Скорбим и помним…
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На родине композитора
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Сохранить и развить
Работа по достопримечательному месту «Есенинская Русь» продолжается
Невосполнимая утрата
Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького
Кризис развитию не помеха
В Рязани подвели итоги конкурса «Сильный бизнес – сильная Россия»
Новый тариф и новые правила
С нового года рязанских пассажиров общественного транспорта и перевозчиков ожидают перемены
Тепло в каждый дом
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