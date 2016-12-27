Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Четвёртая полоса
Общество
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Высокая цена дешевизны

Треть тех, кто отравляется суррогатным алкоголем, попадают в реанимацию
Высокая цена дешевизны
Фото: РИА «Новости» .

Чрезвычайное происшествие в Иркутске, когда от отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» скончались более 70 человек – еще один повод напомнить о том, в чем разница между алкоголем промышленного производства и «суррогатным» и каковы могут быть последствия употребления сомнительных спиртосодержащих жидкостей.

Разъяснения на эту тему дает заведующий диспансерным отделением Рязанского областного наркодиспансера, врач-психиатр-нарколог Андрей Тарасов:

– Для начала стоит ответить на вопрос, что такое суррогатный алкоголь? К нему относят различные по назначению и составу жидкости, содержащие этиловый спирт. Суррогатами являются лекарственные препараты для наружного применения, лечебные настойки, косметические средства, технические жидкости и многое другое. Но все же в народе, говоря «суррогат», подразумевают некачественные спиртные напитки, изготовленные кустарным способом и распространяемые за символическую денежную сумму. В то время как подавляющая масса алкогольной продукции, в основном дешевой, которая сегодня встречается в продаже, делается на основе ректифицированного спирта, то есть полностью очищенного от каких-либо примесей, прием таких напитков можно считать все же менее опасным, чем употребление суррогатного алкоголя. В настоящее время нередки случаи подпольного производства алкоголя, когда нарушаются правила безопасности и не отделяются определенные части готового напитка.

Последствия от употребления чрезмерного количества алкоголя обычно выражаются в вегетативной форме через тахикардию и тремор, а также в проявлении психических нарушений. При суррогатном алкоголизме проявляются, в первую очередь, расстройства психики, и происходит это за более короткие промежутки времени. У лиц, употребляющих суррогаты, ухудшается память, рассеивается внимание, быстро наступает общая деградация личности. При остром отравлении интоксикация сопровождается появлением очаговой симптоматики поражения головного мозга, нарушениями кровообращения и сосудистого тонуса, острой дыхательной недостаточностью и сосудистыми явлениями. Из доставленных в больницу скорой помощи с отравлениями суррогатами алкоголя около 30% требуют интенсивных реанимационных усилий.

Не стоит забывать, что главный урон наносится организму именно этанолом, пусть даже очищенным. Суррогаты отличаются от обычного спиртного лишь тем, что неблагоприятные последствия от них наступают быстрее. Любой напиток, содержащий этиловый спирт, оказывает влияние, в первую очередь, на деятельность нервной системы человека, замедляя реакции, нарушая координацию и сон. Также тяжелая нагрузка ложится на печень, которая нейтрализует основную часть токсичных веществ, содержащихся в алкоголе. В процессе переработки этилового спирта в организме появляется уксусный альдегид. Он вредит сердечной мышце, что является причиной внезапной смерти в 25% случаев. Ученые установили, что для человека смертельная доза чистого спирта (96%) при однократном приеме варьируется от 4 до 12 г на 1 кг массы тела.

В качестве итога можно сказать, что, несомненно, употребление суррогатного алкоголя нанесет организму человека значительный ущерб. Но, покупая качественные алкогольные напитки, помните, что они тоже окажут определенное воздействие, поэтому говорить об их безвредности о­шибочно.

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
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Невосполнимая утрата
Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького
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