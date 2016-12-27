Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Третья полоса
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Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

В этом году на большую пресс-конференцию Президента, ставшую уже традиционной, было аккредитовано почти 1500 журналистов из России и зарубежных стран. В их числе – журналисты нашего региона. Мы отправились в Центр международной торговли в Москву (место, где проходила пресс-конференция) и для того, чтобы задать Президенту вопросы, ответы на которые значимы для нашего региона, и для того, чтобы своими глазами увидеть и оценить, как проходят подобные масштабные встречи с главой государства.

О чем спрашивали коллеги главу России на протяжении четырех часов, что он отвечал – это каждый может посмотреть-прочитать на многих информационных ресурсах. Сложно говорить о том, какие темы стали бы определяющими, если свой вопрос удалось бы задать каждому из приехавших в Центр международной торговли журналистов. Но судя по прозвучавшим, наиболее актуальными, например, для соотечественников являются темы нашей экономики, налогов, банков, нефтяных котировок, интеграция Крыма. Ни одного вопроса не было задано о здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, мало о спорте и культуре. Зарубежных журналистов интересовали оборонительные планы России, наши взаимоотношения с внешним миром. Четырежды Президента просили принять участие в судьбах осужденных или подозреваемых в терроризме коллег.

О чем хотела спросить я? Будет ли продолжена государственная программа по переселению жителей из ветхого фонда и планируется ли федеральная поддержка развития дворового спорта, о котором шла речь на октябрьском форуме этого года «Россия – спортивная держава». На мой взгляд, эти темы значимы для Рязанской области. Мы активно и не без успехов работаем и в том, и в другом направлении, поддержка государства нам важна. Две свои руки я ответственно и без устали тянула в течение всех четырех часов, но, несмотря на местонахождение в поле зрения и Президента, и модератора пресс-конференции Дмитрия Пескова, мои усилия не увенчались успехом. Буду знать: для того чтобы не потеряться среди коллег, яркий плакат с «цепляющей» внимание надписью лишним не будет точно, и случится поехать еще на пресс-конференцию в будущем, подготовлюсь основательнее.

«Вряд ли тебе удастся задать вопрос, если тебя не выбрали заранее. Ведь все предопределено, срежиссировано», – напутствовал меня перед поездкой знакомый. Нет, он был не прав. Даже если предположить, что пресс-служба Президента и подготовила свой сценарий конференции, через десять минут после ее начала Владимир Путин разрушил планы и, извинившись перед Песковым, почти полностью взял «штурвал» на себя, предоставляя слово тем, чьи темы, обозначенные на плакатах, ему казались наиболее интересными, значимыми. Так что общение журналистов и Президента было непосредственным, а вопросы, может быть и предсказуемыми, но не предопределенными. Коллеги задавали в том числе ост­рые вопросы, даже дерзкие, что называется, на грани. Владимир Путин умеет оставаться на высоте, разъясняя, аргументируя, приводя примеры, подкрепляя свой ответ фактами, цифрами. Кстати, лишний раз удивилась объему памяти и широте кругозора Президента.

Просидеть на одном месте на протяжении нескольких часов, казалось бы, сложно, наверное, говорить четыре часа подряд, переходя от одной темы к другой и оперируя массой цифр, еще сложнее. Но для нас, журналистов, время прошло незаметно, многие оперативно передавали короткие новости на ленты своих интернет-изданий. И мы готовы были работать дальше, но, как говорится, всему свое время.

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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Невосполнимая утрата
Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького
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В Рязани подвели итоги конкурса «Сильный бизнес – сильная Россия»
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