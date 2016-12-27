Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Третья полоса
Общество
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Прошли переподготовку

В Рязанском институте развития образования школьным учителям вручили дипломы о профессиональной переподготовке
Прошли переподготовку

Это областное учреждение дополнительного профессионального образования хорошо знакомо педагогическим и муниципальным работникам рязанского региона. Здесь, в РИРО, они повышают свою квалификацию, участвуют в профессиональных конкурсах и фестивалях, а теперь еще проходят профессиональное переобучение.

С 1 января 2017 года в нашей стране вступают в силу законодательные акты, согласно которым педагогическая деятельность должна осуществляться строго в соответствии с профессиональной квалификацией. Это требование коснулось многих учителей, воспитателей дошкольных образовательных учреждений и педагогов-организаторов, у которых либо вовсе не было педагогического образования, либо они работали не по своей специальности.

Подобная ситуация десятилетиями складывалась и в сельских районах Рязанской области, и в образовательных организациях областного центра. Отсутствие квалифицированных педагогических кадров восполнялось за счет привлечения в школы и детские сады специалистов из других областей народного хозяйства. Так, Борис Григорьевич Макеев много лет тому назад получил техническое образование и долгое время трудился инженером на заводе «Эластик» в поселке Лесном Шиловского района. В 1997 году в местной школе открылась вакансия учителя информатики, и с тех пор он работает преподавателем.

– Вот опять пришлось сесть за ученическую парту, – смеется Борис Григорьевич. – И об этом нисколько не жалею. Я освоил современные образовательные технологии, научился пользоваться электронными учебниками и поисковой системой «Нигма».

Профессиональным переобучением школьных учителей в РИРО занимаются второй год. За это время дипломированными специалистами стали более ста тридцати человек, которые сдали экзамены по теории и методике выбранных ими предметов и защитили выпускную квалификационную работу. Для них была разработана специальная обучающая программа, рассчитанная на двести пятьдесят часов. Также были распланированы сессионные дни и консультации. Лекционные и практические занятия вели доктора и кандидаты наук, мастер-классы проводили лучшие рязанские учителя.

– На курсы профессиональной переподготовки приглашаются все желающие, связавшие свою жизнь с педагогической деятельностью, – рассказала куратор профобучения Наталья Атаева. – Занятия начинаются по мере комплектации групп, слушатели изучают законодательство РФ в области образования, нормативно-правовую базу ФГОС, информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии. Но больше часов все же отведено тренингам и семинарам, которые проводятся непосредственно в школах.

Рязанские педагоги щедро делились профессиональными знаниями и опытом. Сергей Каплин, учитель истории, с восторгом рассказывал об уроках, на которых он побывал в четырнадцатой школе. Он выпускник спортивного факультета РГУ имени С.А. Есенина, занимался рукопашным боем и гимнастикой, имеет квалификацию тренера по футболу. После вуза служил в правоохранительных органах. Но вот, признался Сергей, потянуло в школу, хотелось научить ребят быть сильными и выносливыми. В городской школе №36, где он работает физруком, ему предложили вести историю. Пока у надомников, но теперь, говорит он, с преподаванием общественных дисциплин будет связано его дальнейшее профессиональное становление.

Елена Федюкина приезжала на переподготовку из Скопинского района. После школы она, как и многие ее одноклассники, стала экономистом, даже немного поработала в финансовой компании. Но судьба распорядилась иначе. В Вослебовской школе она – преподаватель-организатор ОБЖ. На курсах подружилась со Светланой Синичевой, узнала, что та восемь лет проработала дет­садовским воспитателем, была методистом, сейчас работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе поселка Искра Рязанского района. Теперь переквалифицировалась в учителя информатики.

Рязанская учительница Александра Калюжнова филологическое образование получила в РГМУ имени академика И.П. Павлова, где изучала только английский язык. В РИРО, считает она, были восполнены пробелы в области возрастной психологии и педагогики. С коллегой согласна Оксана Бондаревская. После окончания факультета журналистики Бишкекского гуманитарного университета она приехала в село Безлычное Захаровского района. Устроилась в местную школу, и вот уже двенадцать лет учит сельских ребятишек. Выпускную аттестационную работу посвятила методике изучения английского языка в начальной школе. Научное руководство ее курсового проекта осуществлял ректор РИРО, кандидат педагогических наук, доцент Андрей Кашаев.

– В работах наших слушателей отражены актуальные вопросы современного образования, – сказал Андрей Анатольевич. – Они сами выбирают темы исследований, проводят эксперименты, самостоятельно определяют наиболее эффективные методы и способы обучения. Полученные результаты затем заслушиваются перед компетентной комиссией, в которую входит известный профессор РГУ имени С.А. Есенина Лидия Константиновна Гребенкина.

Серьезный экзамен пришлось выдержать сараевской учительнице Ирине Пантюхиной. Зато теперь у нее, помимо вузовского диплома учителя географии, появился государственный документ, удостоверяющий право преподавать математику на законных основаниях. Высокий профессиональный уровень показали учителя из Михайловского района Елена Лавелегер и Ольга Каземирова. О методике включения декоративно-прикладного искусства на уроках технологии рассказала учительница из поселка Тума Людмила Казакова. Ее защита больше напоминала мастер-класс по изготовлению мягких игрушек. Она продемонстрировала членам комиссии все этапы их изготовления, показала готовые образцы, выполненные руками клепиковских ребят.

Александр Федосеев

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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