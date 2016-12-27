Сохранить и развить

Областная общественно-политическая газета
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27 декабря 2016 года
№242 (5283)
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27.12.2016
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№242 (5283) |
Вторая полоса
Общество
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Работа по достопримечательному месту «Есенинская Русь» продолжается

В Москве у заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев, заместитель министра культуры и туризма РФ Николай Малаков, руководители и специалисты профильных подразделений Правительства РФ и Министерства культуры и туризма РФ.

Обсуждались вопросы, связанные с исполнением поручений Президента РФ Владимира Путина по вопросам сохранения и развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь». В том числе речь шла о создании межведомственной рабочей группы при Правительстве РФ с участием представителей федеральных и региональных структур, а также общественных организаций, что будет способствовать более эффективной работе по сохранению и развитию «Есенин­ской Руси».

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец поручила ускорить создание рабочей группы, что позволит активизировать работу по развитию достместа «Есенинская Русь».

От Рязанской области в состав рабочей группы предложено включить вице-губернатора Сергея Филимонова, начальника региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Олега Василькина, директора государственного музея-заповедника С.А. Есенина Бориса Иогансона.

Статья опубликована в номере 242 (5283) от 27 декабря 2016 года
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