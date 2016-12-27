Вечер памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154 прошел в областной библиотеке имени Горького

«Александровцы… невосполнимая утрата». Стенд с фотографиями, статьями из газет и журналов о погибших артистах ансамбля имени Александрова, озаглавленный этой фразой, стоял на сцене конференц-зала библиотеки. На вечер памяти пришли музыканты, деятели культуры, студенты и преподаватели Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, представители общественности. Кто-то знал лично погибших артистов ансамбля имени Александрова и художественного руководителя коллектива Валерия Михайловича Халилова, кто-то был их преданным зрителем.

– Особенно тяжело осознавать, что погибли люди, с которыми ты работал, пересекался по службе, – говорит заведующий отделением духовых инструментов РМК имени А. и Г. Пироговых Александр Анисимов. – В начале 90-х годов, будучи дирижером оркестра воздушно-десантного училища, я, составив заявку на получение музыкальных инструментов, направился в военно-оркестровую службу Вооруженных сил РФ. Заместителем начальника тогда был Валерий Михайлович Халилов. Я долго объяснял ему, для чего училищу нужны инструменты, а он слушал, улыбаясь, а потом сказал: «Инструменты вы получите, только помните, какой статус несете вы и ваш оркестр. По вашей деятельности будут судить обо всех военных-оркестрах России». Валерий Михайлович был замечательным человеком. Он не стремился получить должности, не думал о карьерном росте, он просто был очень хорошим музыкантом и общался с нами как с музыкантами.

Со словами соболезнования родственникам погибших выступили вице-губернатор области Сергей Филимонов, член Общественной палаты РФ, профессор Рязанского госуниверситета Ольга Воронова, член Общественной палаты Рязанской области, композитор и поэт Александр Трушин и другие. Все они подчеркивали связь хора с областью и особую любовь к музыкантам рязанцев. Коллектив часто бывал в регионе на событиях, посвященных памяти композитора Александра Александрова, уроженца села Плахино Захаровского района.

Но главную скорбь утраты выражала музыка. На вечере выступили артисты областной филармонии, студенты РМК имени Пироговых. Они исполнили военные песни и композиции из репертуара ансамбля. На протяжении всего времени на экране демонстрировались фотографии погибших пассажиров.

Анна Добролежа

В рязанском Доме печати зажгли свечи

В фойе Дома печати, у мемориальной доски «В редакцию не вернулись», журналисты, преподаватели и студенты кафедры журналистики Рязанского госуниверситета зажгли свечи в память о коллегах – журналистах Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», всех погибших в авиакатастрофе, случившейся 25 декабря.

Профессор РГУ, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, выступая на траурном митинге, отметила: погибшие в авиакатастрофе журналисты – пример гражданственности, верности своему профессиональному долгу.

В конференц-зале были показаны телесюжеты, в которых коллеги, друзья, соратники погибших делились своими воспоминаниями. Прозвучала и одна из последних песен, написанных руководителем ансамбля им. Александрова Валерием Халиловым на стихи Сергея Есенина, в исполнении всемирно известного коллектива. Под ее звуки все стоя почтили память погибших.